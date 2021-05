La déception est vive à Edmonton, mais il serait mal avisé de céder à la panique.

Mathias Brunet

La Presse

Le meilleur centre des Oilers, Connor McDavid, a seulement 24 ans après tout. Leon Draisaitl en a 25 et le meilleur défenseur, Darnell Nurse, seulement 26.

Deux de leurs meilleurs ailiers offensifs, Jesse Puljujarvi et Kailer Yamamoto, ont 23 et 22 ans. Dylan Holloway, le brillant coéquipier de Cole Caufield à Wisconsin, pourrait joindre l’équipe l’an prochain.

Les Oilers viennent de subir deux éliminations nettes en autant de saisons, contre Chicago, puis Winnipeg, mais ils ont une fiche combinée de 72-44-11 au cours des deux dernières années.

Les deux vedettes du club, McDavid et Draisaitl, ont bien résumé l’état d’esprit de l’équipe après l’élimination du club.

« Il y a quelques années, nous aurions été heureux de disputer ces quatre matchs de séries, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui, nous en voulons tellement plus », a déclaré McDavid.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Connor McDavid et Leon Draisaitl

« Nous sommes sur la bonne voie, nous le savons, a commenté Draisaitl. Mais nous n’avons pas cinq autres années. Il faut gagner maintenant. Nous venons de connaitre deux extraordinaires saisons régulières, mais nous bâtissons quelque chose de plus important encore. »

Leur situation n’est pas sans rappeler celle des Maple Leafs de Toronto, éliminés par Columbus en ronde préliminaire l’été dernier, et en première ronde lors des trois saisons précédentes.

Toronto s’est accroché à ses vedettes et à son entraîneur Sheldon Keefe, mais le DG Kyle Dubas a modifié sa défense en remplaçant Tyson Barrie et Cody Ceci par T.J. Brodie et Zach Bogosian. Jack Campbell s’est imposé au poste de gardien numéro un devant Frederik Andersen.

Il y a évidemment des choses à corriger et de gros dossiers à régler à Edmonton. Les Oilers comptent 11 joueurs autonomes sans compensation, parmi lesquels leur meilleur défenseur offensif, Tyson Barrie, leur meilleur défenseur défensif, Adam Larsson, et le deuxième centre Ryan Nugent-Hopkins.

RNH, comme on l’appelle à Edmonton, dit souhaiter rester avec les Oilers, mais les éventuels joueurs autonomes sans compensation ne tiennent pas tous le même discours ? Nugent-Hopkins, 28 ans, a connu une saison décevante offensivement avec 35 points en 52 matchs. Mais il demeure un élément important de la formation. Il aura beaucoup de difficulté à obtenir à nouveau six millions annuellement.

PHOTO JAMES CAREY LAUDER, USA TODAY SPORTS Ryan Nugent-Hopkins

Ses commentaires, lors du post mortem, en disaient quand même long sur le chemin parcouru par Edmonton au cours de la dernière décennie. En dix ans de carrière. Nugent-Hopkins en était seulement à sa troisième participation en séries, dont trois fois lors des cinq dernières années et deux fois de suite depuis 2020.

« L’expérience acquise lors des séries cette année sera importante, nous avons beaucoup de jeunes au sein de l’équipe, même moi, dont c’est seulement la troisième fois, et cette expérience sera bénéfique à long terme. »

Le DG Ken Holland disposera de 25 millions sur la masse salariale. On s’attend au retour de Larsson - acquis il y a quelques années en retour de Taylor Hall - puisque les Oilers ne disposent pas d’autres défenseurs de cet acabit. Larsson, 28 ans, souhaite rester également.

Le cas de Barrie, 30 ans cet été, 48 points en 56 matchs, est un peu plus complexe. Il souhaite une entente à long terme. Les Oilers hésiteraient. D’autant plus qu’ils souhaitent ouvrir une place au meilleur jeune défenseur offensif de l’organisation, Evan Bouchard, 21 ans, droitier comme Barrie, 36 points en 54 matchs cet hiver dans la Ligue américaine.

Holland doit aussi trouver impérativement un gardien numéro un. Mike Smith, 39 ans, a été solide en saison régulière, beaucoup moins en séries. Il ne sera pas supérieur l’an prochain.

Il est encore tôt pour savoir quels gardiens seront disponibles sur le marché des joueurs autonomes, mais avec le repêchage de l’élargissement des cadres prochainement, Holland pourrait obtenir un gardien par l’entremise d’une transaction avec un club qui ne voudra pas perdre un gardien au profit de Seattle sans rien obtenir en retour.

En bref, le portrait des Oilers est nettement moins sombre qu’on pourrait le croire.