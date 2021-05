(Tampa) Andrei Vasilevskiy a repoussé 29 tirs, mercredi, pour permettre au Lightning de Tampa Bay de gagner 4-0 et d’éliminer les Panthers de la Floride en six parties dans leur série de premier tour.

Erik Erlendsson

Associated Press

Le Lightning affrontera le gagnant de la confrontation entre les Hurricanes de la Caroline et les Predators de Nashville au deuxième tour.

Le Lightning sera du deuxième tour des séries pour la cinquième fois en sept saisons.

« Pendant 60 minutes, nous avons travaillé et nous nous sommes dévoués, a souligné l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. En séries, nous avons besoin que tout le monde travaille et se dévoue. C’est ce que les joueurs ont fait.

« Contre une équipe comme les Panthers, nous ne voulions pas prendre le risque de nous rendre au match no 7 ; ils ont toute une équipe. Les deux équipes ont bien joué, mais nos gars se sont comportés comme des champions. »

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Les joueurs des Panthers cachaient mal leur déception à la fin de la rencontre.

Les Panthers n’ont pas gagné de série depuis la finale de l’Association Est en 1996.

Les deux équipes s’affrontaient pour la première fois de leur histoire en séries.

« Évidemment, nous sommes déçus », a avoué l’attaquant des Panthers Jonathan Huberdeau, qui a terminé la série avec 10 points.

« Je crois que nous avons eu nos occasions pendant la série. Nous étions en retard 2-0, mais nous ne nous sommes pas laissé abattre. Nous voulions gagner. Nous jouons au hockey pour gagner. »

Steven Stamkos a marqué son troisième but de la série, tandis que Pat Maroon a fait mouche pour la première fois. Brayden Point a ajouté un quatrième but à sa fiche en séries, puis Alex Killorn a réussi un but dans un filet désert avec 1 : 42 à jouer en troisième.

« Nous étions confiants, a soutenu Stamkos. Nous savons comment gagner dans ces situations. Nous nous sommes nourris de l’énergie de la foule et nous avons fait notre travail. Nous avons suivi notre plan de match à la lettre. »

La recrue Spencer Knight, qui obtenait un deuxième départ de suite après une bonne performance lors du cinquième match, a réalisé 20 arrêts pour les Panthers.

Le Lightning a pris les commandes en début de première période. Tyler Johnson a gagné sa course contre Anton Stralman pour éviter le dégagement refusé. Il a ensuite envoyé la rondelle vers l’enclave, où Maroon l’a frappée au vol pour battre Knight du revers à 6 : 16.

Les champions en titre de la coupe Stanley ont dû écouler deux désavantages numériques pour protéger leur avance, mais ils ont à leur tour profité d’un avantage numérique en milieu de deuxième période.

Stamkos a fait payer les Panthers en décochant un puissant tir sur réception à 13 : 27 du deuxième vingt.

Point a placé le match hors de la portée des Panthers à 14 : 36 de la troisième période, quand il a accepté une passe de Nikita Kucherov avant de déborder MacKenzie Weegar. Point a ensuite servi une feinte à Knight pour réussir à le battre d’un tir du revers.