(Edmonton) Le directeur général des Oilers d’Edmonton, Ken Holland, affirme que tout commentaire raciste formulé à l’endroit du défenseur autochtone Ethan Bear est « totalement inacceptable » et « dégoûtant ».

La Presse Canadienne

Holland dit avoir été informé de ce problème par le personnel des Oilers peu avant la conférence de presse de fin de saison de l’équipe mercredi.

La conjointe de Bear, Lenasia Ned, a publié un message en ligne révélant que le défenseur avait « reçu de nombreux messages et commentaires racistes » à la suite de l’élimination des Oilers en quatre parties contre les Jets de Winnipeg en première ronde.

Lors du quatrième match, les Jets ont créé l’égalité 3-3 en profitant d’un revirement causé par Bear. Les Jets ont ensuite remporté la victoire en troisième période de prolongation.

Âgé de 23 ans, Bear est un membre de la Nation Ochapowace, dont le territoire se trouve dans le sud de la Saskatchewan. Pour Holland, il s’agit d’un « jeune homme incroyable ».

« Il est un modèle exceptionnel pour tous les jeunes athlètes et particulièrement dans les communautés autochtones, a ajouté le DG. Il donne de son temps à la communauté. Il est apprécié dans le vestiaire. »

« Il y a deux étés, il a passé tout son été ici, à Edmonton, dans le gymnase chaque matin avec notre entraîneur en conditionnement physique. Il était dédié, déterminé à se mettre dans la meilleure forme possible pour devenir le meilleur athlète possible en vue du camp d’entraînement et de décrocher un poste dans notre équipe », a raconté Holland qui dit se sentir mal et déçu de savoir que le jeune homme puisse subir de tels abus.

« Je pense qu’on a fait du progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour créer un monde où tout le monde se sent en sécurité et où personne n’a à endurer ce racisme », a ajouté le patron des Oilers.

La conjointe de Bear, Lenasia Ned, a qualifié les insultes racistes de lâches, déshumanisantes et horribles.

En fin de journée mercredi, la Ligue nationale de hockey a réagi à son tour sur Twitter pour dénoncer la situation.

« Ethan Bear représente à la fois notre sport et ses racines autochtones avec dignité et fierté, peut-on lire dans le message publié en anglais. Lui et toutes les personnes d’origines autochtones méritent de se sentir entiers et respectés sur la glace comme en dehors. Nous sommes derrière Ethan et sa famille pour dénoncer la haine. »

Par voie de communiqué, la Confederacy of Treaty Six First Nations a dit être consternée par les commentaires racistes. Elle déplore le manque d’action de la part des Oilers et de la LNH pour régler ce problème.

« Nous avons tous la responsabilité de dénoncer le racisme dans toutes les circonstances et de demander aux personnes impliquées de cesser », a déclaré le grand chef Vernon Watchmaker en ajoutant que le racisme a assez duré.