Comme c’était le cas après la date limite des transactions, Dominique Ducharme devra espérer obtenir une meilleure recette avec les mêmes ingrédients.

Guillaume Lefrançois

La Presse

L’entraîneur-chef du Canadien a indiqué mercredi qu’Artturi Lehkonen et Jake Evans, blessés, n’accompagneront pas l’équipe à Toronto pour le cinquième match de la série contre les Maple Leafs, qui sera joué jeudi.

C’est donc dire que Ducharme aura très peu d’options pour changer la donne à l’attaque. Michael Frolik est son unique réserviste, à l’avant, qui a joué plus de deux matchs dans la LNH cette saison ; il en a disputé huit et n’a pas obtenu de point.

Un réveil de l’attaque est impératif pour des raisons évidentes : le Tricolore est en retard 1-3 dans la série et une défaite jeudi marquera la fin de sa saison. Quand Ben Chiarot s’est fait demander ce que le CH doit faire pour rester en vie, sa réponse a été courte et simple : « Mettre la rondelle dans le but. »

Les Montréalais n’ont inscrit que quatre buts en quatre matchs jusqu’ici – zéro en avantage numérique – et si on se fie aux propos de Chiarot, le réveil devra passer par les ailiers et les centres. Les défenseurs n’ont toujours pas de point dans cette série et Chiarot a offert son explication.

« Les Maple Leafs forment une bonne équipe offensive. Les défenseurs qui appuient l’attaque, ça devient secondaire. Leurs quatre trios peuvent te battre. Notre priorité n’est pas d’appuyer l’attaque. Notre priorité est de défendre. »

L’explication de Ducharme était moins crue, mais l’entraîneur-chef allait essentiellement dans la même direction dans une de ses réponses. « Quand tu leur donnes des occasions, ils te font payer, a-t-il dit, au sujet des Maple Leafs. Ils ont les habiletés pour le faire et ils te font payer cash. »