Mario Pouliot était l'entraîneur-chef et le directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda depuis 2018.

Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda depuis 2018, ne fait plus partie de l’organisation. La formation junior majeur a annoncé une restructuration de son personnel hockey, mardi après-midi.

La Presse

L’ancien défenseur des Huskies Marc-André Bourdon, qui a occupé différents postes avec l’équipe au cours des six dernières années, sera le nouveau directeur général.

Brad Yetman, qui était entraîneur-adjoint avec l’équipe depuis 2019, est pour sa part nommé entraîneur-chef. Il est lui aussi un ancien joueur de l’équipe, tout comme son nouvel adjoint, Redgie Bois.

Mario Pouliot n’était pas derrière le banc de l’équipe pour les derniers matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires, se remettant d’un incident cardiaque subi à la mi-mars.

Rappelons d’ailleurs qu’il a récemment fait l’objet d’une enquête de la LHJMQ pour son comportement « inapproprié » avec des collaborateurs, rapportait La Presse en avril. Il était encore sous contrat avec les Huskies pour une autre saison.

Pouliot a remporté les deux dernières éditions de la Coupe Memorial avec deux formations différentes, le Titan d’Acadie Bathurst et les Huskies en 2018 et 2019. Il a été nommé entraîneur-chef de l’année au Canada et au Québec ainsi que meilleur directeur général de la LHJMQ à l’issue de la saison 2019.

Dans un communiqué publié sur son site internet, l’organisation l’a remercié pour son « apport inestimable ».

« L’ensemble de l’organisation souhaite un prompt rétablissement à Mario », a-t-elle conclu.