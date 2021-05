(Las Vegas) Cam Talbot a connu un fort match, repoussant 38 tirs, et le Wild du Minnesota a tenu le coup pour triompher 4-2 contre les Golden Knights de Vegas, lundi soir.

La Presse Canadienne

Travaillant avec une rare avance pendant la majorité de la rencontre, Talbot s’est surtout signalé en deuxième période, alors que les Golden Knights ont dominé leurs adversaires 22-1 au chapitre des tirs.

Le Wild a évité l’élimination et a réduit l’avance des Golden Knights à 3-2. La série retournera au Minnesota, mercredi soir.

Le Wild s’est propulsé en avance au premier engagement grâce aux buts de Kirill Kaprizov, Zach Parise et Jordan Greenway. Il n’a ensuite décoché que sept lancers dans les 40 dernières minutes de la rencontre.

Nico Sturm a scellé l’issue du match dans un filet désert.

Mark Stone et Alec Martinez ont répliqué pour les Golden Knights, qui n’avaient pas tiré de l’arrière depuis la deuxième période du troisième duel.

Marc-André Fleury a effectué 10 arrêts et il tentait de remporter un quatrième match de suite en séries pour une première fois depuis 2018.

Les Golden Knights ont amorcé la partie sur les chapeaux de roues et c’est leur capitaine qui a ouvert le pointage. Stone a profité d’une brèche dans la défensive du Wild et il a décoché un puissant tir des poignets qui a déjoué Talbot du côté de la mitaine.

Le Wild a ouvert la machine moins d’une minute plus tard. Mats Zuccarello a transporté la rondelle et il a fait tout le travail avant de mettre la table pour Kaprizov, qui a obtenu un premier but en carrière en séries éliminatoires.

Moins de trois minutes plus tard, Parise a sauté sur un retour de lancer pour surprendre Fleury d’un angle restreint et procurer une avance de 2-1 au Wild. Greenway a complété la poussée offensive de son équipe alors qu’il restait 3 : 26 à jouer au premier engagement. L’imposant ailier a poussé son propre retour au fond du filet pour lui aussi marquer son premier but des présentes séries.

Les Golden Knights ont sorti les gros canons en deuxième période et ils ont malmené le Wild, qui a résisté tant bien que mal grâce à Talbot. L’équipe locale a cependant réduit l’écart lors d’un avantage numérique, quand Martinez a décoché un tir sur réception qui n’a donné aucune chance au gardien du Wild.

Le reste du match a été l’affaire de Talbot et de sa défensive, qui ont pu mieux respirer quand Sturm a envoyé la rondelle dans un filet désert avec 39 secondes à écouler.