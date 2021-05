Les souhaits de bien des partisans sont exaucés : Cole Caufield disputera le troisième match de la série Canadien-Leafs ce lundi soir.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Le jeune homme s’est entraîné en matinée à la droite de Nick Suzuki et de Joel Armia.

C’est initialement Tomas Tatar qui avait été désigné pour lui céder sa place dans la formation. Le Slovaque, visiblement mécontent de son sort, n’a pas pris part aux exercices collectifs ni à forces égales ni en avantage numérique.

Par contre, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a indiqué après la séance de patinage que Tatar serait finalement de la partie. Eric Staal « n’est pas à 100 %, et je veux des gars à 100 % », a-t-il précisé.

Puisque Jake Evans soigne lui aussi une blessure, le CH se retrouve à court d’un joueur de centre. Paul Byron sera donc muté à cette position.

L’ajout de Caufield vise à stimuler l’attaque du Tricolore, qui n’a inscrit que trois buts en deux matchs jusqu’ici contre les Leafs, dont aucun en avantage numérique. L’Américain de 20 ans avait conclu la saison en force avec cinq points, dont quatre buts, en sept matchs, mais il a été laissé de côté pour les deux premiers duels des séries.

Sa capacité à dégainer sans crier gare et son flair offensif hors du commun ne peuvent qu’aider le CH, qui souhaite prendre les commandes dans cette série présentement égale avec une victoire de chaque côté.

Étincelle

Ne cachant pas sa fébrilité à l’idée de disputer un premier match en carrière en séries éliminatoires, Caufield a souligné qu’il voulait « aider l’équipe à gagner » et qu’il souhaitait l’aider à « trouver l’étincelle dont elle a besoin ».

Le Canadien est en effet tombé complètement à plat, samedi, en s’inclinant 5-1 au terme d’une domination quasi complète des Torontois.

Lundi soir, Caufield jouera à la droite de Nick Suzuki, avec qui il a montré une complicité encourageante en fin de saison.

« On se complète bien, a estimé le jeune homme. Nick rend meilleurs tous ceux qui jouent avec lui. On a une bonne chimie et on va essayer d’en tirer le maximum. »

Peu habitué de regarder des matchs depuis les gradins, l’ailier droit a précisé qu’il était pleinement conscient que c’était à lui de « gagner sa place dans la formation ». Ce qu’il a manifestement fait.

À son sujet, le défenseur Jon Merrill a rappelé à quel point sa présence dans l’entourage de l’équipe était « rafraîchissante ».

« Il est confiant sans être arrogant, a décrit le vétéran. Il est sûr de lui, comme hockeyeur et comme personne. Il ne se croit pas meilleur que quiconque, mais il pense qu’il peut avoir un impact. C’est beau à voir. »

Tatar fouetté ?

Fidèle à son habitude, Dominique Ducharme a cherché à modérer les attentes à l’égard de son jeune joueur, rappelant qu’il est « un des 18 gars qui vont patiner devant Carey Price ». « Que ce soit Toffoli, Gallagher, Tatar ou n’importe qui d’autre, on veut être à notre meilleur. »

Les trois noms lancés par l’entraîneur ne sont pas fortuits. Malgré deux mentions d’aide, Tyler Toffoli n’a pas été une grande menace offensive au cours des deux premiers matchs. Brendan Gallagher semble encore chercher ses repères, lui qui revient tout juste d’une longue absence attribuable à une blessure au pouce. Et Tomas Tatar n’a pas obtenu le moindre lancer en deux rencontres.

Ducharme a d’ailleurs souligné qu’il s’attendait à ce que Tatar ait été fouetté après être passé tout près d’être laissé de côté.

L’entraîneur-chef n’a pas souhaité passer en revue chacun de ses trios, mais on peut spéculer que Tatar prendra la place que devait occuper Paul Byron à la gauche de Philip Danault et Josh Anderson, selon ce qu’on a pu voir à l’entraînement matinal.

Byron pourrait ainsi prendre le relais d’Eric Staal au centre du quatrième trio, entre Artturi Lehkonen et Corey Perry. Tyler Toffoli, Jesperi Kotkaniemi et Brendan Gallagher formaient le trio restant.

En défense, Ben Chiarot avait retrouvé son poste à la gauche de Shea Weber, envoyant Brett Kulak au côté de Jon Merrill. Le duo composé de Joel Edmundson et Jeff Petry était demeuré intact.

C’est évidemment Carey Price qui défendra le filet du Canadien. La rencontre, disputée au Centre Bell, s’amorcera à 19 h.