Frederick Gaudreau (11) et Josh Bailey (12)

(Pittsburgh) Josh Bailey a profité d’une erreur de Tristan Jarry pour procurer une victoire de 3-2 en deuxième prolongation aux Islanders de New York contre les Penguins de Pittsburgh, lundi soir.

La Presse Canadienne

Jarry a saisi un dégagement des Islanders et il a voulu relancer l’attaque des siens, mais sa passe est arrivée directement sur la lame du bâton de Bailey, qui a logé la rondelle par-dessus la mitaine du gardien des Penguins.

Ce but a été inscrit après seulement 51 secondes de jeu en deuxième prolongation.

Les Islanders ont signé une deuxième victoire de suite pour prendre les devants 3-2 dans cette série. Ils pourront éliminer leurs adversaires mercredi soir, à Uniondale.

Bailey a aussi mis la table pour le but d’Anthony Beauvillier, alors que Jordan Eberle a aussi touché la cible pour les Islanders.

La grande vedette de ce match a sans contredit été Ilya Sorokin. Le gardien de la formation new-yorkaise a repoussé 48 des 50 rondelles dirigées vers lui et il était d’office lors des trois victoires de son équipe dans cette série.

Bryan Rust a récolté un but et une mention d’aide pour les Penguins, qui n’ont pas tiré de l’arrière de la rencontre. Evgeni Malkin a également fait mouche dans une cause perdante.

Jarry a stoppé 25 lancers devant le filet de la troupe de Mike Sullivan.

Les Islanders ont gagné la dernière série entre les deux équipes, en 2019, et ils tentent de passer au deuxième tour pour la troisième saison de suite.

Malkin a lancé les hostilités lors d’un avantage numérique à mi-chemin en première période.

L’attaquant russe a patienté pendant que ses coéquipiers se passaient la rondelle et lorsqu’il a reçu le disque, il a décoché un violent tir des poignets qui a fait bouger les cordages dans la lucarne. Il s’agissait de son premier but des présentes séries éliminatoires.

Les Penguins croyaient bien en avoir fait assez pour rentrer au vestiaire avec une avance d’un but, mais Beauvillier s’est emparé de la rondelle en zone neutre et il s’est moqué de la couverture de l’attaquant Jake Guentzel avant de tromper la vigilance de Jarry.

Rust a redonné une avance d’un but aux Penguins alors qu’il restait 12 min 23 s à écouler en deuxième période. Sidney Crosby a laissé le disque derrière lui et Rust a décoché un long tir frappé qui est passé à la droite de Sorokin.

Eberle a forcé la tenue d’une prolongation lorsqu’il a trouvé le fond du filet à mi-chemin au deuxième engagement. L’échec avant de Jean-Gabriel Pageau a provoqué un revirement de la part du défenseur Brian Dumoulin. Leo Komarov a passé le disque à Eberle, qui a été très patient avant de déjouer Jarry.