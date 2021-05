(TORONTO) John Tavares a reçu son congé de l’hôpital, ont annoncé les Maple Leafs vendredi. L’équipe indique qu’il sera absent pour une durée indéterminée.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Tavares a passé la nuit à l’hôpital St. Michael’s où il a été examiné par l’équipe neurochirurgicale de l’institution, selon le bref communiqué des Leafs. Il est maintenant « au repos à la maison sous la supervision des médecins de l’équipe ».

Tavares s’est blessé grièvement en première période du premier match de la série, jeudi. Le genou de Corey Perry l’a atteint de plein fouet à la tête au moment où Tavares tombait, après qu’il eut été mis en échec par le défenseur Ben Chiarot. Tavares est resté longuement étendu sur la patinoire et a été évacué sur une civière.

Le geste semblait accidentel, mais les joueurs des Maple Leafs semblaient en vouloir à Perry. Pendant que Tavares était étendu sur la patinoire, on pouvait d’ailleurs voir Perry en discussion avec un joueur des Leafs, visiblement en train de plaider sa cause. Dès la reprise du jeu, Perry et Nick Foligno ont engagé le combat.

Pendant que Tavares était étendu sur la patinoire, on pouvait voir Perry en discussion avec un joueur des Leafs, visiblement en train de plaider sa cause.

Les deux équipes s’entraînent à Toronto en même temps à midi vendredi, les Leafs à leur centre d’entraînement et le Canadien au Scotiabank Arena. Le prochain match aura lieu samedi.