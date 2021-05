Ce but important a ramené les Predators dans la série, alors que les Hurricanes mènent maintenant 2-1.

PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS

(Nashville) Matt Duchene a joué les héros en deuxième prolongation et les Predators de Nashville ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 5-4, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Les deux équipes ont eu leurs occasions de l’emporter en première prolongation, mais les Predators ont été beaucoup plus insistants en deuxième prolongation, bourdonnant régulièrement près de la cage d’Alex Nedeljkovic.

Avec 5 : 06 à écouler, Duchene a accepté une longue passe lobée de Roman Josi et il s’est défait de la couverture du défenseur Jake Bean avant de loger le disque dans la lucarne.

Il s’agissait d’un deuxième but en prolongation en séries pour Duchene et un premier depuis le 27 avril 2019, alors qu’il portait les couleurs des Blue Jackets de Columbus.

Ce but important a ramené les Predators dans la série, alors que les Hurricanes mènent maintenant 2-1. Le quatrième match aura lieu dimanche après-midi, à Nashville.

Ryan Ellis a récolté un but et deux assistances pour les Predators. Filip Forsberg, Mikael Granlund et Ryan Johansen ont aussi marqué dans la victoire. Juuse Saros a réalisé 52 arrêts.

Sebastian Aho a mené l’attaque des Hurricanes avec un but et deux mentions d’aide. Jordan Staal, Vincent Trocheck et Brett Pesce ont également fait mouche. Nedeljkovic a cédé cinq fois en 54 tirs.

Les deux équipes croisent le fer en séries pour la première fois de leur histoire. Les Hurricanes avaient été éliminés en première ronde lors des dernières séries alors que les Predators avaient été battus dans la ronde de qualification.

Pour une deuxième fois depuis le début de cette série, les Predators ont inscrit le premier but du match.

Dès la cinquième minute de jeu, Ellis a récupéré une rondelle libre le long de la bande et il a simplement décoché un tir en direction de Nedeljkovic. Le disque s’est faufilé à travers l’écran créé par Yakov Trenin et a touché les cordages.

Les consignes d’envoyer les rondelles au filet ont été respectées au premier engagement et c’est de cette façon que les Hurricanes ont créé l’égalité. Aho a hérité d’un disque libre et il l’a envoyé vers Saros. Josi passait par là et il a fait bifurquer la rondelle dans son filet.

Forsberg a redonné les devants aux siens alors qu’il ne restait que 25 secondes à écouler au premier vingt. Le Suédois s’est défait de la couverture de Dougie Hamilton et il a servi une superbe feinte à Nedeljkovic avant de marquer son deuxième but des présentes séries.

Les Hurricanes ont augmenté le rythme lors de la période médiane et ils ont été récompensés par deux buts. En échappée, Staal a décoché un tir des poignets vif qui a trompé la vigilance de Saros du côté du bloqueur. Trocheck a ensuite enfilé l’aiguille d’un angle restreint lorsqu’il a envoyé la rondelle sous la barre horizontale et à la droite du casque de Saros.

Moins de deux minutes après le but de Trocheck, Granlund a ramené les deux équipes à la case départ lorsqu’il a sauté sur une rondelle libre qui s’était arrêtée sur la ligne rouge.

Ellis a encore été au cœur de l’action au dernier tiers. Son tir de la pointe a été habilement dévié par Johansen, qui a récolté un premier but en trois matchs dans cette série.

Pesce a forcé la tenue d’une prolongation dans les dernières minutes de la troisième période. Son premier tir a presque déjoué Saros après avoir rebondi sur la bande, mais son deuxième a trouvé le fond du filet avec l’aide de l’attaquant des Predators Colton Sissons, qui a fait dévier le disque.