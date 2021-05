(Toronto) John Tavares a reçu son congé de l’hôpital, ont annoncé les Maple Leafs vendredi. L’équipe indique qu’il sera absent pour une durée indéterminée.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Tavares a passé la nuit à l’hôpital St. Michael’s où il a été examiné par l’équipe neurochirurgicale de l’institution, selon le bref communiqué des Leafs. Il est maintenant « au repos à la maison sous la supervision des médecins de l’équipe ».

En point de presse, l’entraîneur-chef des Leafs, Sheldon Keefe, a confirmé que Tavares souffrait d’une commotion cérébrale. Interrogé à savoir si son joueur vedette avait subi d’autres blessures sur la séquence, il est demeuré évasif et a dit que la commotion était la seule mise à jour qu’il avait à donner.

Quelques joueurs, dont Jason Spezza et Morgan Rielly, ont dit avoir parlé à Tavares jeudi soir ou vendredi matin. Le joueur blessé a quant à lui publié une déclaration sur Twitter en après-midi vendredi.

Tavares s’est blessé grièvement en première période du premier match de la série, jeudi. Le genou de Corey Perry l’a atteint de plein fouet à la tête au moment où Tavares tombait, après qu’il eut été mis en échec par le défenseur Ben Chiarot. Tavares est resté longuement étendu sur la patinoire et a été évacué sur une civière.

Le geste semblait accidentel, mais les joueurs des Maple Leafs semblaient en vouloir à Perry. Pendant que Tavares était étendu sur la patinoire, on pouvait d’ailleurs voir Perry en discussion avec un joueur des Leafs, visiblement en train de plaider sa cause. Dès la reprise du jeu, Perry et Nick Foligno ont engagé le combat.

« On va faire en sorte que ça ne soit pas une distraction, a assuré le vétéran Jason Spezza. Ça a été réglé. C’est un sport robuste. Personne, incluant Perrs [Corey Perry], ne veut voir John étendu comme ça sur la glace. Ce sont les séries, il y a de l’animosité entre les deux équipes, mais personne ne veut voir ça. On va aller de l’avant. »

Selon les médias sur place à l’entraînement des Maple Leafs, Nick Foligno a été muté au centre du deuxième trio, à la place de Tavares, tandis qu’Alex Galchenyuk a pris sa place à l’aile gauche de ce même trio. Ailleurs dans la formation, Riley Nash était remplacé par Pierre Engvall au sein du troisième trio.

« Je sentais qu’on avait besoin de changements pour compenser l’absence de Tavares et nous donner les outils pour pousser offensivement, pour avoir plus de vitesse et d’habiletés », s’est justifié Keefe.

Le gardien Jack Campbell, qui défendait le filet des Torontois jeudi, était absent. Keefe a dit qu’il avait droit à une journée de traitements.