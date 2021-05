Brandon Tanev (13), qui vient de marquer, est rejoint par Brian Dumoulin (8) et Teddy Blueger (53) pour les célébrations d’usage.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(Uniondale) Chaque fois que les Islanders de New York ont tenté de se créer un peu de momentum, les Penguins de Pittsburgh réussissaient à trouver une réponse.

Vin A. Cherwoo

La Presse Canadienne

Brandon Tanev a brisé l’égalité alors qu’il restait 3 : 36 à écouler et les Penguins ont battu les Islanders 5-4, jeudi soir, pour prendre les devants 2-1 dans cette série.

Jeff Carter a inscrit deux buts, Kristopher Letang a récolté un but et deux aides alors que Jason Zucker a ajouté un but pour les Penguins.

« Ce groupe est résilient, a affirmé Carter, qui a été acquis avant la date limite des échanges. Tu accordes un but, mais tu en marques un rapidement pour retourner au travail. C’était un très bon match pour notre équipe. Nous avons maintenu le plan, nous avons travaillé et nous avons gagné. »

Tristan Jarry a signé une deuxième victoire consécutive, stoppant 26 lancers.

Cal Clutterbuck a enfilé l’aiguille à deux occasions, Scott Mayfield a obtenu un but et deux mentions d’assistance tandis qu’Anthony Beauvillier a fait mouche à une reprise pour les New-Yorkais.

Semyon Varlamov a conclu la rencontre avec 22 arrêts pour les Islanders, qui auront l’occasion de niveler la série samedi, au Nassau Coliseum.

« Personne ne baisse la tête, a dit l’attaquant des Islanders Mathew Barzal. On tourne la page et on regarde en avant. »

Alors qu’il restait 3 : 02 à faire au match, Brock Nelson a eu l’occasion de tirer dans un filet désert après que Jarry eut stoppé un lancer de Beauvillier, mais Sidney Crosby a plongé pour bloquer la tentative du joueur des Islanders.

Tirant de l’arrière 3-1 après deux périodes, les Islanders se sont approchés à un but au troisième engagement. Casey Cizikas a saisi la rondelle et il l’a glissée à Clutterbuck, qui a fait bouger les cordages.

Les esprits se sont échauffés après que les Islanders eurent presque créé l’égalité, moins de deux minutes plus tard. Les 10 joueurs sur la patinoire ont été chassés pour rudesse. Jake Guentzel a écopé une pénalité double mineure, envoyant les Islanders en avantage numérique.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Les joueurs des Penguins célèbrent, ceux des Islanders quittent la patinoire.

Seulement 19 secondes après la pénalité à Guentzel, Barzal a repéré Beauvillier, qui a créé l’égalité 3-3 grâce à un tir vif.

Les Penguins ont également profité d’une supériorité numérique pour reprendre les devants. Carter a inscrit son deuxième but du match et son troisième des séries.

« Nous devons trouver une façon d’être dans notre match rapidement, a analysé Mayfield. Nous devons bien jouer pendant 60 minutes complètes. »

La formation new-yorkaise a réussi à ramener les deux équipes à la case départ avec 5 : 13 à faire. Mayfield a décoché un tir vers le filet et Clutterbuck a fait dévier la rondelle derrière Jarry. Il s’agissait d’un premier match de deux buts en séries pour Clutterbuck.

Tanev a joué les héros 97 secondes plus tard. Le lancer de la pointe de Letang a virevolté dans les airs et Tanev a frappé le disque au vol pour donner les devants 5-4 aux Penguins.

« Évidemment, c’était une période remplie d’émotions, a indiqué Tanev. Ce n’était pas notre meilleure période, mais nous avons trouvé une façon de gagner et c’est tout ce qui compte. Nous avons bataillé à travers l’adversité. »

Les hommes de Mike Sullivan ont salué le retour au jeu d’Evgeni Malkin, qui avait raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure non dévoilée. Le Russe pivotait le deuxième trio en compagnie de Jason Zucker et Kasperi Kapanen.