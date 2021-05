Nathan MacKinnon (29) a réussi deux buts et une passe dans la rencontre.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS

(Denver) Le premier trio de l’Avalanche s’est levé en troisième période et la formation du Colorado a vaincu les Blues de St. Louis 4-1, lundi soir.

La Presse Canadienne

Dès la 30e seconde du troisième engagement, Nathan MacKinnon a dénoué l’impasse après avoir complété une mise en scène de ses compagnons de trio Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen.

MacKinnon s’est ensuite fait complice du but de Landeskog, exactement huit minutes plus tard. Le capitaine de l’Avalanche a fait dévier un tir de la pointe de son coéquipier pour inscrire le but d’assurance.

MacKinnon a confirmé la victoire des siens dans un filet désert. Cale Makar a aussi fait scintiller la lumière rouge pour l’Avalanche, qui a pris les devants 2-0 dans cette série. La troisième partie aura lieu mercredi soir.

Philipp Grubauer a conclu la rencontre avec 22 arrêts, mais il a eu à se signaler à quelques reprises. Il a notamment stoppé un bon tir en provenance du cercle droit de Ryan O’Reilly alors que les Blues cherchaient à créer l’égalité au dernier tiers.

Jordan Kyrou a été le seul joueur des Blues à tromper la vigilance de Grubauer. Jordan Binnington a été spectaculaire devant la cage de la formation de St. Louis, mais ses 46 arrêts n’ont pas été suffisants.

Les deux équipes s’affrontent pour une première fois depuis 2001, quand l’Avalanche a disposé des Blues en cinq matchs lors de la finale de l’Association Ouest.

L’Avalanche a terminé la saison au premier rang du classement général de la LNH et au sommet de la section Ouest. Il s’agissait d’un premier titre de section pour elle depuis la saison 2013-2014 et d’une première conquête du trophée des Présidents depuis 2001.