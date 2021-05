Il n’y a pas que le Canadien qui va miser sur des joueurs d’expérience à l’ouverture de la série contre les Maple Leafs.

Richard Labbé

La Presse

Jeudi soir à Toronto, les Leafs vont eux aussi envoyer sur la glace quelques vieillards de renom, à un tel point que le quatrième trio de l’équipe a déjà un joli surnom : le trio des barbes grises, qui est composé de Joe Thornton, Jason Spezza et Wayne Simmonds.

Ensemble, ces trois messieurs font un total de 110 ans.

C’est sans compter que Zach Bogosian, un autre vieux de 30 ans, sera lui aussi de la formation, tout comme Riley Nash, 32 ans bien sonnés, qui en sera à un premier match avec les Leafs depuis son acquisition des Blue Jackets de Columbus.

« L’expérience fait partie de la formule bien sûr, a expliqué l’entraîneur Sheldon Keefe, Mais ce n’est pas que ça. C’est aussi de savoir ce qui mène à la bonne composition d’une équipe. »

Devant le filet, ce n’est pas si vieux, mais Jack Campbell, 29 ans, est un « jeune vétéran », si on veut, qui en sera à un premier départ en carrière lors des séries.

John Tavares, lui, à 30 ans, commence déjà à sa faire dire qu’il serait peut-être temps que les Leafs gagnent quand ça compte.

« Je veux faire un bout de chemin en séries, pression ou pas, a ajouté Tavares ce matin. On veut pouvoir atteindre la Coupe Stanley… Les gens ici ont hâte, on le sait. On n’a pas été en mesure de les voir de près, mais on les sent avec nous. »

Les Leafs, bien sûr, n’ont pas gagné une seule série depuis le printemps 2004, quand ils avaient battu les Sénateurs d’Ottawa en sept matchs. Mats Sundin avait été le meilleur compteur du club cette saison-là.

« Les gars ont hâte », a résumé Sheldon Keefe jeudi matin.

Hâte de jouer, bien sûr, mais hâte aussi de ne plus avoir à entendre parler de 2004… et, accessoirement, de 1967.