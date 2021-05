Hockey

Dans le détail

Yves Boisvert et Léa Stréliski, première partie

Yves Boisvert aime le hockey. Léa Stréliski aime le hockey. Qui aime le hockey aime les séries, et qui aime les séries suivra avec assiduité le parcours du Canadien de Montréal. Il n’en fallait pas plus pour que Yves et Léa décident de se lancer dans cette correspondance sur fond bleu-blanc-rouge. Voici leur premier envoi. La suite samedi.