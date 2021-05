C’est la version en pleine forme de Shea Weber que le Canadien devrait retrouver dans sa formation, jeudi soir à Toronto.

Richard Labbé

La Presse

C’est du moins ce qu’a fait savoir le vétéran défenseur lui-même mercredi, avant le départ du club.

« Je vais être à 100 % de mes capacités et je me sens bien, a-t-il résumé. Je suis prêt. »

Weber a ajouté qu’il n’aura pas à porter d’équipement spécial afin de protéger cette blessure au pouce gauche qui l’a forcé au repos depuis le match du 28 avril.

Weber devrait amorcer le premier match de cette série contre les Maple Leafs en compagnie de Jon Merrill, mais Dominique Ducharme a tenu à rappeler que les choses peuvent changer rapidement. « Ne soyez pas surpris de voir Shea avec Ben Chiarot lors de certaines situations de jeu », a ajouté l’entraîneur.

Préparation complétée

Le Canadien et les Maple Leafs ont complété leur préparation. Il est temps d’en voir le résultat.

Les membres des deux équipes étaient fébriles, à un peu plus de 24 heures du début de la série.

« Nous sommes anxieux et nerveux, a dit l’attaquant du Canadien Tyler Toffoli. J’ai regardé les matchs des autres séries. C’est intense. Nous avons hâte de commencer à notre tour. »

Le Canadien a profité de quatre jours d’entraînement sur glace et les Maple Leafs, trois. Aucun détail n’aura certainement échappé aux entraîneurs.

« J’ai aimé notre exécution, notre concentration, l’engagement des joueurs, ce qui est nécessaire pour que ce soit productif, a dit l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme. Notre rythme a augmenté pendant la semaine. Je sens que nous sommes en bonne posture. Quand la rondelle va être déposée sur la glace, nous serons prêts. »

Dans le camp des Leafs, les projecteurs seront tournés vers les étoiles Mitchell Marner et Auston Matthews, qui ont terminé respectivement aux quatrième et cinquième rangs des marqueurs de la LNH pendant la saison régulière.

Ils auront la tâche d’aider leur équipe à gagner une première série depuis 2004, et de faire oublier les échecs au premier tour des quatre dernières saisons.

« Vous avez besoin de la contribution des 20 joueurs en uniforme, mais vos meilleurs joueurs doivent être exactement ça : les meilleurs, a dit l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe. C’est la période la plus difficile de la saison, mais ils (Matthews et Marner) veulent briller. Ils veulent profiter de cette occasion. »

Jack Campbell sera devant le filet des Maple Leafs pour le premier match. Le vétéran âgé de 29 ans en sera à sa première sortie en séries au cours de sa carrière. À l’autre bout de la patinoire, il apercevra Carey Price, qui en sera à son 68e départ en carrière lors du tournoi printanier.

Price et les vétérans du Canadien espèrent causer la surprise face aux Leafs, qui ont gagné sept des 10 duels face au Tricolore cette saison.

Pour y arriver, le Canadien devra marquer avec plus de constance que lors de ses deux dernières participations aux séries, en 2017 et 2020. Le Tricolore avait été incapable de franchir les quarts de finale de l’Est, même si Price avait maintenu des moyennes de buts accordés de 1,86 et 1,78.

« Si vous regardez notre profondeur cette saison, nous avons quatre trios qui peuvent marquer et des défenseurs qui peuvent contribuer, a insisté Ducharme. Nous sommes confiants de pouvoir marquer suffisamment pour gagner des matchs. »

Avec Alexis Bélanger-Champagne, La Presse Canadienne