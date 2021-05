Quelle version de Shea Weber le Canadien pourra-t-il retrouver, jeudi soir à Toronto ?

Richard Labbé

La Presse

Est-ce que ce sera la bonne version, la meilleure, celle qui faisait de lui un défenseur de premier plan, tout de même de la conversation entourant l’attribution du trophée Norris, quelque part en 2019 ?

Ou bien est-ce que ce sera la moins bonne version, celle que l’on a vue trop souvent cette saison, quand Weber avait seulement amassé un but et une aide en dix matchs avant de tomber au combat, le 28 avril, sans parler des carences défensives qui se sont ajoutées ?

Autant de questions qui méritent d’être posées, mais le principal intéressé, lui, jure que tout va très bien, après avoir raté les huit dernières rencontres du calendrier.

« Je vais être à 100 % de mes capacités et je me sens bien, a-t-il résumé. Je suis prêt. »

Un Weber à 100 % de ses capacités, ce serait déjà une bonne nouvelle. À ce sujet, le défenseur de 35 ans a tenu à dire qu’il n’aura pas à porter d’équipement spécial afin de protéger cette blessure au pouce gauche qui l’a forcé au repos depuis le match du 28 avril.

Dans l’immédiat, le capitaine devrait amorcer la première rencontre de cette série contre les Maple Leafs en compagnie de Jon Merrill, mais Dominique Ducharme a tenu à rappeler que les choses peuvent changer rapidement au hockey, comme dans la vie en général, par ailleurs. « Ne soyez pas surpris de voir Shea avec Ben Chiarot lors de certaines situations de jeu », a ajouté l’entraîneur.

Alors voilà où on en est, mais s’il y a un aspect positif à tout ça, c’est que Weber va se présenter chez les Leafs pleinement reposé.

« Maintenant qu’on est en séries, c’est sûr que je peux voir un côté positif à mon absence… ça n'a pas été facile d’avoir à rater des matchs comme ça, surtout pas alors que l’équipe était en pleine course aux séries, mais c'était sans doute pour le mieux. Je crois que ça va m’aider et aussi aider l’équipe au bout du compte. »

Du reste, on savait déjà que le retour de Weber forcerait le retrait de la formation d’Alexander Romanov, et à l’avant, on savait déjà aussi que Cole Caufield et Jesperi Kotkaniemi devraient eux aussi se contenter d’un rôle de spectateur au moment où la série va commencer, jeudi soir. Ils pourraient toutefois être employés plus tard dans les autres matchs, selon ce que Ducharme a déjà laissé entendre.

Mais peu importe, Weber y sera, et s’il est capable de jouer un peu comme il l’avait fait lors du tournoi éliminatoire de l’été dernier, ce sera déjà ça.

« Je dirais qu’il y a plein de joueurs qui doivent jouer malgré de la douleur à ce moment-ci de la saison, a-t-il expliqué. C’est une réalité et ça fait partie de notre quotidien. C’était encore plus le cas cette saison, à cause du calendrier très exigeant que l’on sait. »

Weber a ajouté que personne n’est jamais à 100 % de toute façon, et cela est bien vrai, au hockey comme dans la vie en général.

Dans la même veine, on pourrait conclure par cette évidence : il est temps que ça commence.