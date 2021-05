(New York) Maintenant que la saison est terminée dans la LNH, la ligue a officiellement annoncé que le capitaine des Oilers Connor McDavid a remporté le trophée Art Ross et que l’attaquant des Maple Leafs Auston Matthews obtient le trophée Maurice-Richard.

La Presse Canadienne

McDavid a reçu le trophée remis au meilleur pointeur du circuit, après avoir amassé 105 points (33 buts et 72 mentions d’aide) en seulement 56 parties.

Son plus proche poursuivant dans cette catégorie, son coéquipier Leon Draisaitl, a récolté 21 points de moins.

Il s’agit du plus grand écart entre le vainqueur et le joueur terminant deuxième depuis que Wayne Gretzky a conclu la campagne 1990-91 avec 32 points de plus que Brett Hull.

McDavid a remporté cet honneur pour la troisième fois. Il est le troisième joueur de l’histoire à gagner le Art Ross trois fois avant l’âge de 25 ans. Seuls Gretzky (sept fois) et Gordie Howe (trois fois l’avaient fait avant lui.

Depuis son arrivée dans la LNH, en 2015-2016, McDavid a obtenu 574 points (195 buts et 379 mentions d’aide), en 407 parties.

Matthews recevra le trophée remis au meilleur buteur de la saison pour la première fois de sa carrière. Il a réussi 41 buts en 52 matchs.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mitchell Marner (16) et Auston Matthews (34)

McDavid a terminé au deuxième rang avec 33 filets, tandis que l’attaquant des Blackhawks de Chicago Alex DeBrincat a pris le troisième rang avec 32 buts.

Matthews est le premier joueur des Leafs à gagner le trophée Maurice-Richard depuis que ce trophée a vu le jour, en 1998-99.

L’attaquant est également le premier joueur des Maple Leafs à terminer une saison au premier rang des buteurs en 75 ans.

La LNH a aussi annoncé que les gardiens des Golden Knights, Marc-André Fleury et Robin Lehner, sont les récipiendaires du trophée William M. Jennings, remis aux gardiens de l’équipe ayant accordé le moins de buts en saison.

L’Avalanche a remporté le trophée des Présidents pour avoir terminé au premier rang du classement général.