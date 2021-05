(New York) Il y a finalement eu plus de peur que de mal pour les Blues de St. Louis et les Golden Knights de Vegas.

Associated Press

Les deux organisations ont contacté la Ligue nationale de hockey, mercredi matin, en raison de tests de détection de la COVID-19 positifs. Comme tous ces résultats provenaient du même laboratoire, la LNH a lancé une enquête sanitaire afin de savoir si ces tests ne pouvaient pas s’avérer de faux positifs, ce qui est finalement le cas.

Entre-temps, tous les joueurs concernés avaient été mis en isolement et d’autres tests ont été menés. Tous ces tests sont revenus négatifs. Ces joueurs sont donc tous disponibles pour disputer leur prochain match.

Les Blues affrontent l’Avalanche du Colorado en soirée. Il s’agit du deuxième match de la série, menée 1-0 par l’Avalanche. Les Golden Knights visiteront le Wild du Minnesota jeudi. Cette série est égale 1-1.

Trois joueurs des Blues ont été inscrits sur la liste de ceux qui doivent suivre le protocole de la COVID-19, soit leur meilleur marqueur, David Perron, ainsi que Nathan Walker et Jake Walman.

Plus tôt, la formation du Missouri avait confirmé que Walman, qui a déjà reçu ses deux doses du vaccin contre le coronavirus, avait obtenu un résultat positif après avoir subi une nouvelle batterie de tests de dépistage. Il est présentement en quarantaine préventive.

Par voie de communiqué émis mercredi, le président et directeur général des Blues Doug Armstrong a déclaré « que nous avons observé de faux tests positifs chez de nombreux joueurs. Nous sommes en contact avec la ligue afin de clarifier la situation et devrions être en mesure de vous fournir plus d’informations un peu plus tard ».

Les Blues ont pris part à leur séance d’échauffement matinale à Denver, mais ont annulé le point de presse de l’entraîneur-chef Craig Berube et de quelques-uns de leurs joueurs. Les ailiers Vladimir Tarasenko et Jaden Schwartz, de même que le gardien Jordan Binnington, n’étaient pas sur la patinoire avec le reste de l’équipe.

Les Blues sont la seule équipe en séries éliminatoires à compter présentement des joueurs sur la liste du protocole de la COVID-19 de la LNH.

Au total, 51 matchs de saison régulière ont été reportés à cause du coronavirus. Ces reports ont repoussé la fin du calendrier régulier, prévue initialement pour le 8 mai, à mercredi après-midi, à l’occasion d’un duel entre les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver — deux clubs qui sont déjà éliminés.

Les Blues, qui ont remporté la coupe Stanley pour la première fois de l’histoire de la concession en 2019, faisaient partie des favoris pour l’emporter l’été dernier dans la bulle élaborée à Toronto. Ils se sont toutefois inclinés dès le premier tour éliminatoire.

Armstrong a mentionné qu’environ 20 % des joueurs avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19 avant la relance de la saison 2019-20.