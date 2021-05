(Saint-Louis) Les Blues de St. Louis ont contacté la LNH au sujet des résultats de leurs tests de dépistage de la COVID-19, à l’aube du match no 2 de leur série de premier tour contre l’Avalanche du Colorado.

Associated Press

Trois joueurs des Blues ont été inscrits sur la liste de ceux qui doivent suivre le protocole de la COVID-19, soit leur meilleur marqueur, David Perron, ainsi que Nathan Walker et Jake Walman.

La formation du Missouri a déjà confirmé que Walman, qui a déjà reçu ses deux doses du vaccin contre le coronavirus, avait obtenu un résultat positif après avoir subi une nouvelle batterie de tests de dépistage.

Par voie de communiqué émis mercredi, le président et directeur général des Blues Doug Armstrong a déclaré « que nous avons observé de faux tests positifs chez de nombreux joueurs. Nous sommes en contact avec la ligue afin de clarifier la situation et devrions être en mesure de vous fournir plus d’informations un peu plus tard ».

Un porte-parole de la ligue a indiqué qu’une mise à jour de la situation devrait être faite mercredi.