Brayden Point (21) compte un but contre le gardien Sergei Bobrovsky (72)

(Sunrise) Brayden Point a marqué deux buts en troisième période pour permettre au Lightning de Tampa Bay de venir à bout des Panthers de la Floride 5-4, dimanche soir, dans un duel qui avait tout d’un excitant match de séries éliminatoires.

La Presse Canadienne

Point a d’abord nivelé la marque 4-4 lors d’un avantage numérique en début de troisième période, avant d’inscrire le but gagnant avec 1 : 14 à jouer au troisième vingt.

L’attaquant a accepté une longue passe de Ryan McDonagh avant de s’échapper. Il a déjoué Sergei Bobrovsky avec un tir du revers entre les jambières du gardien.

Les deux équipes avaient beau s’affronter pour la première fois de l’histoire en séries, leur rivalité semblait déjà bien ancrée. Le ton a été donné dès la première période, lors de laquelle 38 mises en échec ont été échangées, sept punitions ont été décernées et trois buts ont été marqués.

Presque après chaque coup de sifflet, des attroupements se sont produits près des gardiens de but, et plusieurs pénalités ont été décernées après ces escarmouches.

Les formations floridiennes se sont échangé l’avance à cinq reprises, et aucune d’elle n’a su prendre une avance de plus d’un but.

À son retour au jeu après avoir raté l’entièreté de la saison 2021, Nikita Kucherov a inscrit deux buts en avantage numérique pour le Lightning.

Blake Coleman avait ouvert la marque en première période pour le Lightning, tandis qu’Andrei Vasilevskiy a réalisé 35 arrêts.

Les Panthers avaient effacé un retard d’un but après 40 minutes de jeu avec deux filets rapides de Jonathan Huberdeau et d’Owen Tippett.

Aleksander Barkov et Carter Verhaeghe avaient marqué en première période pour les Panthers, qui ont pu compter sur 35 arrêts de Sergei Bobrovsky.

Les Panthers croyaient bien avoir ouvert la marque lors d’un avantage numérique en milieu de première période, mais les arbitres ont immédiatement refusé le but. Ils ont jugé que Sam Bennett a poussé la jambière de Vasilevskiy afin de faire pénétrer la rondelle dans le filet.

Le Lightning a inscrit le premier but du match dès la reprise du jeu, lorsque Coleman s’est amené rapidement devant Bobrovsky avant de le battre avec un tir du revers. Seulement huit secondes se sont écoulées entre le but et la mise au jeu, qui avait été gagnée par Coleman.

Barkov a profité d’une pénalité à McDonagh pour créer l’égalité deux minutes plus tard. L’attaquant a accepté une passe d’Huberdeau avant de décocher un puissant tir frappé sur réception.

Verhaeghe a permis aux Panthers de prendre les devants avant la fin du premier vingt, avec un but similaire à celui inscrit par Barkov plus tôt dans le match. Cette fois, c’est Barkov qui a effectué la passe à Verhaeghe qui a mené à un tir sur réception.

La deuxième période a été l’histoire de Kucherov, qui s’est assuré que son retour au jeu ne passe pas inaperçu. Il a marqué deux fois depuis le cercle droit, près de la ligne des buts. L’attaquant avait raté toute la saison 2021 en raison d’une blessure à la hanche.

Huberdeau a créé l’égalité lors d’une échappée, avant de faire tout le travail pour mettre la table pour le but de Tippett.

Huberdeau a coupé vers le filet, mais au lieu de tenter un tir au but, il a pivoté sur lui-même pour remettre à Tippett, qui n’a eu qu’à pousser le disque dans un filet désert.

Point s’est cependant assuré que les champions de la coupe Stanley en 2020 amorcent la défense de leur titre par une victoire.

Les Panthers ont obtenu l’avantage de la patinoire pour la série en terminant au deuxième rang du classement de la section Est, quatre points devant le Lightning.

Les deux équipes avaient conclu leur saison en s’affrontant à deux reprises à Sunrise. Les Panthers ont gagné ces deux duels 5-1 et 4-0.

Le deuxième match de la série aura lieu mardi soir.