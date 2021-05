(Calgary) Troy Ryan a été confirmé au poste d’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de hockey féminin en vue des Jeux olympiques de Pékin, en 2022, a indiqué Hockey Canada jeudi.

La Presse Canadienne

Ryan sera épaulé des adjoints Kori Cheverie, et Jim Midgley, ainsi que par l’entraîneur des gardiennes de but Brad Kirkwood. L’entraîneur adjoint Doug Derraugh appuiera aussi le personnel d’entraîneurs au cours de la saison 2021-2022.

Le personnel d’entraîneurs a été sélectionné par Gina Kingsbury, directrice des équipes nationales féminines, Tom Renney, chef de la direction, et Scott Smith, président et chef de l’exploitation, en collaboration avec Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales, et Cassie Campbell-Pascall, conseillère en gestion.

Ryan entame sa troisième saison à la barre de l’équipe nationale féminine du Canada. À titre d’entraîneur adjoint, il a obtenu une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang, en Corée du Sud, une médaille d’argent au Championnat mondial féminin 2017, ainsi qu’une médaille de bronze au Mondial 2019.

À ce palmarès, Ryan peut également ajouter une médaille d’argent au Mondial féminin des moins de 18 ans de 2017.