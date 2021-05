Question quiz. Avec un avertissement : la suite ne vous plaira peut-être pas.

Au cours des 24 derniers matchs, soit depuis la semaine de congé imposée par la COVID-19 chez le Canadien, quel joueur arrive au quatrième rang des attaquants du club pour les points, en plus d’être l’un des rares patineurs à présenter un différentiel positif ?

La bonne réponse est bien sûr Artturi Lehkonen. Avec trois points lundi soir, le Finlandais en revendique désormais neuf depuis le 30 mars. Une production semblable à celles de Phillip Danault, Corey Perry, Josh Anderson et Paul Byron, et considérablement supérieure à celles de Jesperi Kotkaniemi (5 points) et Eric Staal (3).

Ne nous méprenons pas : Lehkonen ne s’est pas transformé en marqueur et il ne commencera pas à transporter son équipe. Après quelque 350 matchs chez les professionnels, il n’y a pas plus beaucoup de mystère sur ses habiletés offensives.

Mais il demeure que le rapide ailier, travailleur acharné et spécialiste de l’échec avant, montre présentement le meilleur côté de lui-même. Et le fait est que cette performance de trois points ait eu lieu dans l’avant-dernière rencontre de la saison est moins surprenant qu’on pourrait le penser.

Lehkonen conclut ces jours-ci sa cinquième année complète dans la LNH. Depuis ses débuts en 2016-2017, il a démontré qu’il gardait, en quelque sorte, le meilleur pour la fin. Nous nous sommes intéressés à sa production offensive au cours des 5 derniers matchs de chaque saison, en excluant toutefois 2019-2020, stoppée net en mars en raison de la pandémie. Aussi, pour 2021, nous avons gardé 4 matchs puisqu’il en reste encore un à disputer.

2016-2017 : 6 points

2017-2018 : 3 points

2018-2019 : 4 points

2021 : 4 points

En 19 rencontres de fin de saison, Lehkonen a donc récolté 17 points jusqu’ici. Et une fois les séries venues, il a ajouté 8 points en 16 joutes. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’un rythme de production largement supérieur à sa récolte en carrière de 120 points en 337 matchs de saison.

Interrogé à savoir si son coéquipier avait passé la vitesse supérieure, Jeff Petry a confirmé que Lekhonen, avec Paul Byron et Jake Evans, avait livré, lundi dernier contre les Oilers « exactement ce dont on a besoin de ces gars-là ». À savoir : « leur intensité, leur éthique de travail, leur niveau de compétition ». Et de voir ce trio amasser 8 points lundi est une sacrée récompense, a ajouté Petry, évoquant « une grosse poussée de confiance pour eux ».

Hauts et bas

Il fait bon, toutefois, se rappeler que cette saison n’a pas été un long fleuve tranquille pour Artturi Lehkonen.

Tout juste avant le congédiement de l’entraîneur-chef Claude Julien, le Finlandais venait de passer deux matchs à ruminer dans les gradins. Avec 4 points en 16 matchs jusque là, il n’en donnait pas beaucoup pour son argent à son patron.

La nomination de Dominique Ducharme, a priori, n’a pas amélioré sa situation, puisqu’il a été écarté de la formation 7 fois en 12 parties sous la nouvelle administration.

Or, depuis la pause COVID, il a (enfin) trouvé son erre d’aller.

Prendre la décision de laisser de côté un vétéran ne se limite pas seulement à « écrire son nom sur le tableau », a rappelé Dominique Ducharme, mardi.

« On s’assoit avec le joueur, on veut travailler avec lui, a-t-il expliqué. On a identifié des choses dans son jeu où on pensait qu’il était capable d’apporter plus, entre autres sur le plan de la production offensive. Ça reste un gars qui travaille fort, qui a de bonnes habitudes de travail, qui s’attarde aux détails. On savait qu’il était capable aussi de fabriquer un peu plus de jeux. »

« C’est ce qu’il fait, a enchaîné Ducharme. Pas juste travailler, mais le faire de la bonne façon. Et ça paye des deux côtés. »

Et il le fait avec le sourire, nous dit-on. Le public connaît de Lehkonen un homme réservé, peu loquace. Mais au sein du groupe, sa présence est « énorme », a assuré Jesperi Kotkaniemi.

« Il montre davantage son caractère dans le vestiaire qu’avec les médias, a dit Jeff Petry. Il sait comment alléger l’ambiance quand les choses ne vont pas bien. Il rigole toujours avec les gars, surtout Brendan Gallagher… »

Insuccès

Un qui rit moins, ces jours-ci, c’est Jesperi Kotkaniemi. Tout simplement parce que, dans son cas, ce n’est plus drôle du tout.

On l’a écrit plus haut, il n’a récolté que 5 points à ses 24 derniers matchs. Aucun à ses 11 derniers. Lundi, il n’a été utilisé que pendant 9 min 13 s, l’un de ses plus faibles totaux depuis le début de sa carrière.

En point de presse, mardi, le jeune joueur de centre semblait avoir le goût de parler de tout sauf de sa situation. Il continue de « travailler chaque jour » avec Dominique Ducharme. Sa confiance est bonne, assure-t-il, et à l’aube des séries, il se sent « gonflé à bloc » – pour bien saisir l’ambiance, prononcez-le avec l’enthousiasme d’un professionnel de la traduction simultanée.

Pour que son protégé puisse se relancer, Ducharme a estimé qu’il devait demeurer « dynamique », « faire de gros jeux ». « Il sait ce qu’on attend de lui. »

À l’approche du retour des blessés du club, une inévitable compétition interne se prépare chez les attaquants pour pourvoir les postes sur les troisième et quatrième trios.

À voir la manière dont Ducharme a réduit son temps de glace lundi, la place de Kotkaniemi est-elle en jeu ?

Sans surprise, l’entraîneur ne s’est pas avancé. Mais il a tout de même souligné qu’il avait géré son banc « comme si c’était un match #7 ».

« Tous les soirs sont différents, il faut s’adapter à la situation », a-t-il encore dit.

À quelques jours de la fameuse « vraie saison », ce n’est sans doute pas la meilleure des nouvelles pour Kotkaniemi.