Au lendemain d’un match disputé par le Canadien sans aucun joueur québécois dans son alignement, le premier ministre François Legault a dit trouver la situation « malheureuse ».

La Presse

« Je trouve ça malheureux qu’il n’y ait pas plus de joueurs québécois avec le Canadien, a-t-il indiqué en fin de conférence de presse mardi après-midi. Peut-être qu’un jour, si on avait les Nordiques, il y aurait une compétition pour savoir celui qui aurait le plus de joueurs québécois. »

Tout en rappelant les absences de Phillip Danault et de Jonathan Drouin, le premier ministre a souligné que d’autres joueurs de la province s’illustraient dans la Ligue nationale.

« Dans le dernier repêchage, un effort additionnel aurait pu être fait. [...] Ça commence par en haut. Geoff Molson et Marc Bergevin doivent être sensibles au fait que les Québécois aiment ça voir des Québécois. »

Le Canadien a confirmé sa place en séries éliminatoires lundi soir en récoltant un point face aux Oilers d'Edmonton (défaite de 4 à 3 en prolongation).