100 points en 53 matchs

Connor McDavid entre dans un groupe élite

(Edmonton) Tel un sprinteur, la vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a atteint le plateau des 100 points grâce à une récolte d’un but et trois aides et rejoint un groupe élite, samedi soir, dans un gain de 4-3 contre les Canucks de Vancouver.