Les Flames battent les Sénateurs et gardent de minces espoirs

(Calgary) Les Flames de Calgary ont conservé de minces espoirs de se qualifier pour les séries, dimanche, l’emportant 6-1 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa.

La Presse Canadienne

Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk ont chacun récolté un but et trois points.

Mikael Backlund, Michael Stone, Dillon Dube et Mark Giordano ont aussi marqué pour les Flames, tandis que Jacob Markstrom a fait 19 arrêts. Seul Josh Norris l’a déjoué.

Calgary est à huit points du Canadien de Montréal, qui détient la quatrième place dans l’Est.

Pour espérer prolonger leur campagne, les Flames ne doivent perdre aucun de leurs quatre derniers matchs, tous contre les Canucks.

Mais il faudrait aussi que le CH perde en temps régulier lundi et mercredi, lors de matchs contre Edmonton.

Anton Forsberg a permis quatre buts en 23 tirs, puis Filip Gustavsson a stoppé 11 tirs sur 13.

Après avoir touché le poteau en début de match, Gaudreau a obtenu un 19e filet à mi-chemin au premier tiers, grâce à un revers. C’était son quatrième but en six matchs.

Lors du premier vingt, Ottawa a passé plus de 15 minutes sans obtenir de tir, terminant la période avec seulement trois tirs.

En période médiane, les Flames ont assommé leurs rivaux avec trois filets en moins de 10 minutes. Le but de Tkachuk était son premier depuis le 2 avril.

Les Flames ont montré une fiche de 3-5-1 contre les Sénateurs cette saison.