En six saisons avec les Blue Jackets, John Tortorella a affiché un dossier global de 227-166-54 et mené l’équipe aux séries éliminatoires en quatre occasions.

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

John Tortorella ne sera pas de retour derrière le banc des Blue Jackets de Columbus la saison prochaine.

La Presse Canadienne

La nouvelle, d’abord annoncée par le journaliste Aaron Portzline, du média numérique The Athletic, a été confirmée en début d’après-midi dimanche.

Dans une déclaration publiée sur le site internet de la Ligue nationale de hockey, Tortorella a expliqué que lui et le directeur général Jarmo Kekalainen avaient convenu de mettre fin à leur association après avoir tenu des discussions et analysé la direction vers laquelle l’organisation voulait aller.

Le contrat de Tortorella, qui est âgé de 62 ans, vient à échéance à l’issue de la saison en cours.

Les Blue Jackets (18-26-12) ne participeront pas aux séries cette saison et ont complété le calendrier régulier au dernier rang de la section Centrale avec 48 points, à égalité avec les Red Wings de Detroit. Les Blue Jackets ont défait les Red Wings 5-4 en prolongation samedi soir dans le dernier match des deux clubs en saison régulière.

La saison des Blue Jackets a commencé dans le tumulte lorsque Tortorella a cloué sur le banc l’attaquant québécois Pierre-Luc Dubois pendant plus de 56 minutes le 21 janvier. Deux jours plus tard, Dubois était échangé aux Jets de Winnipeg en retour de Patrik Laine et de Jack Roslovic.

Tortorella vient au premier rang dans l’histoire des Blue Jackets au chapitre des victoires. En six saisons avec l’organisation, il a affiché un dossier global de 227-166-54 et mené l’équipe aux séries éliminatoires en quatre occasions.

Tortorella a guidé les Blue Jackets vers le premier triomphe de leur histoire en séries éliminatoires lorsque son équipe a balayé le Lightning de Tampa Bay, champion de la saison régulière, en quatre matchs lors de la ronde initiale en 2019.

Originaire de Boston, Tortorella avait été embauché le 15 octobre 2015 en relève à Todd Richards après que l’équipe eut perdu ses sept premières parties de la saison.

Tortorella a remporté le trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur de l’année en 2017 et en 2004, avec le Lightning de Tampa Bay qu’il avait guidé à une conquête de la Coupe Stanley quelques semaines plus tôt.

Tortorella a aussi été le premier entraîneur-chef originaire des États-Unis à atteindre le plateau des 500 victoires en carrière.

En carrière, il a récolté 673 victoires — un sommet parmi les entraîneurs-chefs nés aux États-Unis — avec le Lightning, les Rangers de New York, les Canucks de Vancouver et les Blue Jackets.