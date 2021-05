Il y aura un Québécois dans l’uniforme du Canadien samedi soir à Toronto, au bout du compte. L’attaquant Alex Belzile affrontera les Maple Leafs.

Guillaume Lefrançois

La Presse

La présence de Belzile était rendue nécessaire en raison de l’absence Phillip Danault, qui est retourné à Montréal. Michael Frolik aurait également pu être appelé en renfort. En sept matchs, Frolik n’a toutefois pas de point et montre un différentiel de -3.

Pour Belzile, ce sera un premier match de saison dans la LNH. L’été passé, il avait cependant participé à six matchs éliminatoires du CH dans la bulle à Toronto, obtenant une passe.

Belzile, 29 ans, n’a jamais été repêché.

S’il n’avait pas joué, le Canadien aurait disputé un match sans aucun Québécois en uniforme pour la première fois de son histoire, selon les recherches du statisticien Stéphane Laberge. Danault (haut du corps) et Jonathan Drouin (raisons personnelles) sont les deux seuls Québécois permanents au sein de l’effectif cette saison. Le défenseur Xavier Ouellet, né en France, mais qui a grandi au Québec, a aussi disputé cinq matchs avec le CH cette saison, mais est actuellement avec le Rocket.

Selon le confrère Renaud Lavoie, qui est sur place à Toronto, Belzile formera un trio avec Jake Evans et Artturi Lehkonen. Dominique Ducharme a d’ailleurs évoqué la cohésion entre Evans et Belzile, qui s’est notamment bâtie ces dernières années à Laval, pour expliquer sa décision.

« Ils ont joué plusieurs matchs ensemble. On pense que c’était la chose à faire aujourd’hui », a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien.

« Il est si positif, a tellement d’énergie. Il ne se serait pas rendu à la LNH sans ces qualités », a ajouté Evans.

Commotion pour Danault

Par ailleurs, Ducharme a indiqué que Danault souffrait d’une commotion cérébrale. Le coach a cependant précisé que le numéro 24 traînait aussi une autre blessure depuis quelques matchs.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Phillip Danault

En l’absence de Danault, tous les centres verront forcément leurs responsabilités défensives augmenter, puisque c’était lui qui prenait le gros des mises au jeu en zone défensive. Jesperi Kotkaniemi, par exemple, sera donc flanqué de Tomas Tatar et Josh Anderson, deux ailiers habitués à ce genre de responsabilités. Anderson a joué plusieurs matchs aux côtés de Danault depuis que Brendan Gallagher est blessé.

« Lors d’un match à Edmonton, il a joué avec Paul Byron et Artturi Lehkonen et ils ont eu des présences contre Connor McDavid et Leon Draisaitl. Ils ont eu de bonnes présences », a rappelé Ducharme.

Reste à voir si ses nouveaux ailiers l’aideront à mettre fin à sa léthargie offensive, lui qui n’a pas marqué à ses 21 derniers matchs.

Deux changements

Chez les Leafs, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe apportera deux changements.

À la ligne bleue, Ben Hutton remplacera le jeune Rasmus Sandin, pour des raisons liées au plafond salarial, selon plusieurs collègues torontois. Et à l’avant, Adam Brooks prendra la place de Stefan Noesen.

La formation probable du Canadien (selon les médias sur place) Toffoli-Suzuki-Armia

Tatar-Kotkaniemi-Anderson

Perry-Staal-Caufield

Lehkonen-Evans-Belzile Edmundson-Petry

Kulak-Chiarot

Romanov-Merrill Allen