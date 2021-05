Nous vous avons demandé lundi de répondre à nos journalistes qui se demandaient qui serait le meilleur au cours des cinq prochaines années, entre Cole Caufield, Jesperi Kotkaniemi, Alexander Romanov et Nick Suzuki. Quelques-unes de vos réponses.

Cole Caufield sera le meilleur. Pourquoi ? C’est simple, il marquera des tonnes de buts, 30 ou 40 par saison ! Oui, le jeu défensif du petit attaquant n’est pas encore parfait, mais il s’améliorera rapidement. Caufield sera, d’après moi, constant dans son nombre de points, contrairement à Romanov, Kotkaniemi et Suzuki.

Alice Méthot

Cole Caufield. Personne n’a marqué 40 buts dans une saison depuis… Brian Bellows. Et c’était 40 buts dans le temps ou le Canadien en marquait 326. Caufield sera ce joueur, ce qui représentera, à l’échelle de l’anémie, de la famine, de la Grande Misère offensive du Canadien, une performance générationnelle.

Philippe Navarro

Nick Suzuki. Pour son impact sur 200 pi de la patinoire et son flair offensif dans les moments opportuns. Certes, Caufield marquera son lot de buts dans des moments clutch, mais Suzuki, avec son QI hockey hors norme, semble élever son jeu lors des moments cruciaux. Mon vote appartient à Nick le petit magicien.

Justin Lecours

Pour moi, les deux jeunes joueurs de centre sont égaux si on leur donne le même temps de glace. Cole Caufield, c’est un franc-tireur, qui a le sens inné de se placer au bon endroit. J’aime beaucoup Evans, qui dérange devant le filet, ressort toujours avec la rondeur des coins de patinoire après avoir reçu plusieurs coups, très, très fiable et travailleur.

Ginette Ladouceur

Suzuki. Il est celui qui est le plus proche de son plein potentiel. Il est et sera pour les quatre prochaines saisons bien entouré par un Toffoli, ou Anderson, ou Tatar, ou Gallagher… Peut-être que de la 6e à la 10e saison, Kotkaniemi (meilleur potentiel individuel) aura délogé Suzuki, mais actuellement, Suzuki est plus proche de son sommet. Caufield aura besoin de deux ou trois ans minimum pour prendre son erre d’aller et un défenseur, c’est encore plus tard, 24, 25 à 33, 34 ans seront ses meilleures années. Suzuki pour les cinq prochaines.

Éric Gagnon

Je ne vois que Suzuki parmi les quatre joueurs mentionnés. Romanov sera, au mieux, un Jeff Petry (ce qui est déjà bien !) et Caufield sera peut-être un marqueur hors pair (quelqu’un se souvient de Brian Bellows ?), mais les deux auront de la difficulté en séries parce qu’ils sont moins structurés. Kotkaniemi est un mystère : il peut exceller, mais sa tendance à écoper de mauvaises pénalités lorsqu’il est trop dans l’action me fait douter de son sens du jeu. Suzuki sera moins haut en couleur, mais plus utile à l’équipe. Cela dit, les quatre méritent de jouer régulièrement à Montréal.

Philippe Fontan

Kotkaniemi sera le plus costaud, un genre de Lars Eller 2,0. Et c’est très bien. Goal Caufield est notre premier « marqueur naturel » depuis Michael Ryder ou Stéphane Richer, si vous préférez. Et c’est très bien. Alexander Romanov surprend déjà. En l’absence de Weber, il a joué de longues minutes avec Chiarot et n’a pas déçu les attentes. Sera-t-il un jour notre numéro un ? Peut-être, faute de mieux. Pour l’instant, je n’entrevois pas qu’il devienne le nouveau Markov, mais il fait très bien. Le meilleur à mon sens sera donc le plus complet. Celui qui sera toujours fiable dans toutes les phases de jeu. Peut-être pas le plus haut en couleur, mais à l’instar d’un Tomas Plekanec, un centre parfois offensif, souvent défensif, toujours créatif, réglé comme du papier à musique : Nick Suzuki.

Michel Daviau

Caufield va marquer des (gros) buts et sera invisible lorsqu’il ne le fera pas. Kotkaniemi est la version montréalaise d’un Jordan Staal. Un joueur efficace sur 200 pi. Suzuki est un deuxième centre de qualité, premier par défaut à Montréal. Intelligent, robuste, patineur redoutable, bon passeur, Romanov est mon choix. Enfin, ce serait intéressant que cette belle jeunesse apprenne quelques mots de français pour mieux connecter avec les fans québécois.

Antoine Isoir

Bien que je sois d’accord avec vos choix de quatre joueurs, je m’explique mal l’absence de Jake Evans de cette liste. À mon avis et selon ce qu’il démontre sur la glace récemment, ce jeune est appelé à remplacer Danault un jour… peut-être aussi à devenir un joueur essentiel aux succès de l’équipe.

Nicolas Dumont

Kotkaniemi, j’ai une belle confiance envers ce jeune homme, c’est sûr qu’actuellement, ma confiance s’effrite un peu. Mais il a le talent pour devenir tout un joueur, donnons-lui des alliés dignes de ce nom sur une base régulière et je crois qu’il va débloquer. Pour l’instant, il est jeune et avec les blessés et la saison de fou qu’on a, ce n’est jamais facile pour un jeune.

Frédéric Benoît