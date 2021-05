Les Flyers surprennent les Capitals et l’emportent 4-2

(Washington) Le joueur recru Wade Allison a marqué deux buts, le gardien Brian Elliott a bloqué 28 rondelles et les Flyers de Philadelphie ont défait les Capitals de Washington 4-2, vendredi soir, dans la capitale américaine.

Stephen Whyno

Associated Press

Ce faisant, les Flyers ont empêché les Capitals de reprendre possession du premier rang dans la section Est.

Les Capitals accusent un retard de deux points sur les Penguins de Pittsburgh, avec deux matchs au calendrier. Une victoire des Penguins lors de leur dernière partie de la saison, samedi contre les Sabres de Buffalo combinée à un autre échec des Capitals contre les Flyers quelques heures plus tard, assurera le premier rang aux Penguins.

Exclus des séries éliminatoires depuis un certain temps déjà, les joueurs des Flyers ont néanmoins dominé les Capitals, de nouveau privés d’Alexander Ovechkin et du défenseur Justin Schultz en raison de blessures au bas du corps.

Le joueur de centre Evgeny Kuznetsov est aussi au rancart, car il a dû se soumettre aux protocoles de la LNH relatifs à la COVID-19.

À son troisième départ d’affilée devant les filets des Capitals – le gardien Ilya Samsonov a aussi été contraint de respecter les protocoles liés à la COVID-19 – Vitek Vanecek a accordé trois buts en 28 tirs.

Dans la défaite, Daniel Sprong a marqué son 13e but de la saison et son sixième à ses six dernières parties. T. J. Oshie a ajouté son quatrième filet en deux matchs depuis le décès de son père.

Joel Farabee a exploité une bourde des Capitals dans leur zone pour ouvrir la marque à 1 : 44 de la première période. Sean Couturier a ajouté un but dans un filet désert avec 30,1 secondes au cadran.