Le Canadien a annoncé vendredi que Phillip Danault rentre à Montréal afin d’y subir des examens approfondis.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Danault souffre d’une blessure au haut du corps, qui l’a forcé à quitter le match de jeudi en milieu de première période. Aucun autre détail n’est connu sur la nature de sa blessure.

Pour l’heure, l’équipe confirme seulement qu’il ratera la rencontre de samedi.

« On ne pense pas que ça peut être à long terme, mais on va voir, il y a encore des choses à faire », avait dit l’entraîneur-chef du Tricolore, Dominique Ducharme, jeudi soir. L’entraîneur avait aussi dit que Danault traînait la blessure depuis un certain temps.

L’attaquant montre une fiche de 5 buts et 19 passes pour 24 points en 53 matchs cette saison, avec un différentiel de +9. Il joue en moyenne 16 min 52 s par rencontre.

L’équipe a par ailleurs offert une mise à jour sur les autres éclopés. On y confirme donc que Brendan Gallagher (pouce) et Carey Price (commotion cérébrale) ont bel et bien repris l’entraînement sur glace à Brossard. Price « continue de suivre le protocole de retour au jeu », écrit-on, tandis que Gallagher progresse « dans les temps estimés par l’équipe médicale, en lien avec l’échéancier de six semaines annoncé le 7 avril ».

Quant à Shea Weber (haut du corps), on se contente d’écrire que sa condition est évaluée « au jour le jour », sans préciser s’il continue l’entraînement sur glace. Weber avait été aperçu sur la patinoire à Brossard ces derniers jours. Il a raté les cinq derniers matchs du Tricolore.

Enfin, Paul Byron (bas du corps) est évalué « sur une base quotidienne et son programme de conditionnement à Brossard progresse ». Le rapide ailier n’a pas joué depuis le 23 avril.