(Frisco) Shane Wright a récolté deux buts et une mention d’aide et le Canada a défait la Russie 5-3, jeudi soir, pour gagner la médaille d’or au Championnat mondial des moins de 18 ans.

La Presse Canadienne

Âgé de 17 ans, Wright a battu le record du Canada à ce tournoi avec un neuvième but, lorsqu’il a complété la marque dans un filet désert. Il a également mis la table pour le but de la victoire de Logan Stankoven, en fin de deuxième période.

Wright, qui n’est pas admissible à se faire repêcher dans la LNH avant 2022, a conclu le tournoi avec 14 points en cinq matchs. Connor McDavid était l’ancien détenteur du record du plus de buts par un Canadien à cet évènement.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE HOCKEY CANADA Shane Wright a conclu le tournoi avec 14 points en cinq matchs.

Brennan Othmann et Connor Bedard ont aussi enfilé l’aiguille pour la formation canadienne, qui a remporté les grands honneurs pour la quatrième fois de son histoire et pour une première fois depuis 2013.

Bedard a amassé 14 points en sept matchs pendant le tournoi et il a égalé le record de McDavid pour le plus haut total de points pour un joueur de 15 ans.

Benjamin Gaudreau a stoppé 31 des 34 rondelles dirigées vers lui devant le filet du Canada.

Matvei Michkov a obtenu un but et deux assistances alors que Dmitri Buchelnikov et Vladimir Grudinin ont ajouté un but chacun pour les Russes, qui cherchaient à mettre la main sur la médaille d’or pour une première fois depuis 2007. Ils ont perdu en finale pour un deuxième tournoi consécutif.

Michkov, le principal rival de Bedard pour le premier rang du repêchage de 2023, a malgré tout terminé au premier rang des meilleurs pointeurs du tournoi avec 16 points, dont 12 buts.

Sergei Ivanov a été déjoué quatre fois par des tirs de qualité et il a conclu la rencontre avec 29 arrêts pour la Russie.

Suède 8 - Finlande 0

Carl Lindbom a été parfait devant 35 tirs et la Suède a écrasé la Finlande 8-0 pour remporter la médaille de bronze.

La Suède, qui avait été vaincue 8-1 par le Canada, la veille, s’est distancée de ses rivaux scandinaves grâce à deux buts en 1:59 en début de période médiane.

Isak Rosen a touché la cible à deux reprises alors que Simon Edvinsson, Simon Robertsson, Noah Hasa, Noah Ostlund, Oliver Moberg et Albert Sjoberg ont enfilé l’aiguille une fois chacun.

La Suède était championne en titre de ce tournoi, en raison de sa victoire en 2019. L’an dernier, l’évènement avait été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Aku Koskenvuo a amorcé la rencontre pour la Finlande et il a alloué quatre buts en 18 tirs. En relève, Juuso Helomaa a repoussé 14 des 17 rondelles dirigées vers lui.

Les Finlandais tentaient de mettre la main sur une médaille pour une première fois depuis 2018, quand ils avaient été sacrés champions du tournoi.