Le Canadien n’a pas été en mesure de rebondir, un soir après avoir été dominé par les Sénateurs d’Ottawa.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Cette fois, la formation montréalaise a accordé quatre buts en première période et a finalement encaissé un revers de 5-2 face aux Maple Leafs de Toronto, jeudi soir au Scotiabank Arena.

Le Tricolore a accordé le premier but lors d’un sixième match consécutif (3-3-0), même si le mot d’ordre avant la rencontre était de connaître un bon départ.

Les Maple Leafs en ont profité pour s’amuser aux dépens de Cayden Primeau, qui a cédé quatre fois contre 15 lancers avant de céder sa place à Jake Allen au retour du premier entracte.

Cole Caufield et Artturi Lehkonen ont finalement permis au Canadien (24-20-9) de sauver la face un peu. Allen a stoppé 19 tirs lors des deux dernières périodes.

John Tavares et Mitchell Marner ont récolté chacun un but et une aide, tandis qu’Alex Galchenyuk, Pierre Engvall et Auston Matthews ont aussi touché la cible pour les Maple Leafs (34-13-6). Ces derniers ont vengé un revers en prolongation de 3-2 encaissé face au Tricolore lundi au Centre Bell.

Jack Campbell a effectué 20 arrêts. Jake Muzzin a récolté deux aides.

Le Tricolore a gaspillé une occasion de s’offrir une chance de confirmer sa participation aux séries éliminatoires dès jeudi. Il devait récolter un point de plus que les Canucks de Vancouver, qui affrontaient les Oilers d’Edmonton en fin de soirée.

Le Canadien a perdu les services du centre Phillip Danault à mi-chemin en première période. L’équipe n’a pas immédiatement fourni d’informations sur son état de santé.

Le Tricolore comptait sur le retour au jeu de Tomas Tatar après une absence de cinq rencontres en raison d’une blessure au bas du corps. Michael Frolik lui avait cédé sa place dans la formation.

Le Canadien et les Maple Leafs s’affronteront à nouveau samedi, toujours à Toronto.

Tempête bleue

Galchenyuk a donné le ton à la rencontre en marquant après seulement 16 secondes de jeu, profitant d’une rondelle libre dans l’enclave pour inscrire son cinquième but de la saison.

Le Canadien a tenté de vite répliquer, mais Josh Anderson et Corey Perry se sont butés à Campbell lors de deux occasions à bout portant.

Les Maple Leafs ont fait mal au Canadien en ajoutant un autre but à 3 : 24. Primeau a échappé un lancer de Jake Muzzin et Tavares a marqué sur le retour.

Engvall a aussi profité d’un généreux retour de Primeau pour augmenter l’avance des Maple Leafs à 10 : 38.

Les Maple Leafs ont continué à étourdir les joueurs du Canadien jusqu’à la fin du premier vingt. Marner a ajouté un quatrième but avec 2 : 39 à faire à l’engagement, se moquant de Primeau avec une belle feinte.

Sur la séquence, Ben Chiarot a stoppé le tir de Marner, mais la rondelle avait tout juste franchi la ligne des buts.

Allen a pris la relève de Primeau après la première période. Les caméras des réseaux de télévision ont capté des séquences au cours desquelles les joueurs et des membres du personnel du Tricolore sont allés consoler Primeau.

Le Canadien a cru avoir réduit l’écart après seulement 1 : 31 de jeu en deuxième période, mais le défenseur Justin Holl a réussi à balayer la rondelle avant qu’elle franchisse la ligne des buts, après que Campbell eut fait dévier maladroitement la rondelle vers l’objectif après un bond contre la rampe derrière lui.

Ilya Mikheyev a battu Allen à mi-chemin du deuxième vingt, mais les arbitres ont refusé le but puisque Stefan Noesen était planté dans la zone du gardien et avait empêché à Allen de faire son travail.

Le Canadien s’est finalement inscrit à la feuille de pointage à 13 : 30. Caufield a marqué un troisième but en quatre matchs, et un premier but à cinq contre cinq dans la LNH, en profitant d’une belle passe de Corey Perry.

Lehkonen a ensuite réduit l’écart à 4-2 après 3 : 04 de jeu en troisième période, marquant du revers après que Campbell eut accordé un retour sur un lancer de Tyler Toffoli.

Matthews a étouffé tout espoir de remontée dans le camp du Canadien en marquant son 40e but de la saison, en 49 matchs, avec 4 : 19 à écouler au cadran.