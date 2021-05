Le Canadien amorce ce mercredi soir contre les Sénateurs d’Ottawa un voyage condensé de trois matchs en quatre jours.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Il est déjà acquis que Shea Weber ratera la rencontre contre les Sens ainsi que les deux suivantes contre les Maple Leafs à Toronto. Son retour en uniforme pour les deux ultimes matchs de la saison à Montréal au début de la semaine prochaine n’est pas acquis non plus, selon les informations dont dispose la direction du club.

« Ne pas avoir notre capitaine avec nous, c’est un défi, a souligné l’entraîneur-chef Dominique Ducharme au cours de son point de presse d’avant-match. On s’est regroupés depuis quelques matchs, tout le monde joue son rôle. On va passer à travers ça ensemble. »

Carey Price n’est pas dans l’entourage de l’équipe lui non plus. Des images télévisées l’ont montré patinant en survêtement de sport en matinée. Il n’enfilera son équipement de gardien que jeudi, au centre d’entraînement du CH, à Brossard, alors que son équipe jouera le soir même dans la Ville-Reine. Ducharme ne s’est pas avancé pour un potentiel retour samedi, toujours à Toronto.

Interrogé sur la possibilité de revoir le gardien numéro 1 d’ici le dernier match de la saison, prévu mercredi prochain à domicile contre les Oilers d’Edmonton, Ducharme s’est limité à dire que « si Carey peut jouer, on va le faire jouer ». Sa présence dépendra bien sûr de son état de santé, mais également de la position du Tricolore au classement. La situation sera évaluée « au jour le jour ».

Rien n’indique non plus que les autres blessés du Canadien, Tomas Tatar et Paul Byron, soient prêts à revenir au jeu.

Jake Allen sera le gardien partant contre les Sénateurs.

Ceux-ci présenteront également une formation affaiblie face au Canadien. En matinée, l’entraîneur-chef D. J. Smith a confirmé que les défenseurs Thomas Chabot et Josh Brown rateraient les quatre derniers matchs du calendrier. Plus tard au cours de la journée, les Sénateurs ont indiqué sur les réseaux sociaux que Evgeni Dadonov devait lui aussi déclarer forfait.