Le vent de soutien souhaité par plusieurs partisans à la suite de la déclaration de mardi des Rangers ne semble pas s’être matérialisé pour le moment.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Après que les Rangers de New York eurent demandé le départ de George Parros à la tête du Département de la sécurité des joueurs de la LNH, aucune équipe n’a emboîté le pas.

Chez le Canadien, la réponse de l’organisation est venue de Dominique Ducharme, questionné sur ce dossier délicat lors de son point de presse d’avant-match, mercredi.

« Ce sont des images qu’on n’aime pas voir, a dit l’entraîneur-chef, à propos de la mêlée au cours de laquelle l’attaquant des Capitals Tom Wilson a blessé l’ailier vedette des Rangers Artemi Panarin.

« La sécurité des joueurs, c’est numéro 1. À la suite de ça… Je n’ai pas les informations sur lesquelles la ligue s’est basée pour prendre sa décision, mais la sécurité des joueurs est numéro 1. »

Ducharme s’est ensuite limité à des réponses courtes. « Comme vous, on a vu les images et c’est tout », a-t-il lancé à un confrère.

À un autre, qui lui demandait s’il avait été surpris que Wilson s’en tire avec une amende de 5000 $ et aucune suspension, Ducharme a répondu : « Ça voudrait dire trop de choses si je répondais. »

Le Tricolore a eu sa propre histoire avec le Département de la sécurité des joueurs cette saison. Dans le premier mois de la saison, Joel Armia, Jesperi Kotkaniemi et Jake Evans ont tous reçu des mises en échec à la tête.

Le 21 janvier, Armia a été frappé par Tyler Myers, qui a été expulsé du match — auquel il ne restait que deux minutes — et qui n’a pas été suspendu. Armia a subi une commotion cérébrale et a raté trois semaines d’action. Le Département de la sécurité des joueurs avait publié une vidéo expliquant que même si la tête avait été touchée, elle n’était pas le point de contact principal.

Le 30 janvier, Jesperi Kotkaniemi a été mis en échec par Dillon Dube, une collision que la LNH avait jugée « inévitable ». Kotkaniemi n’a pas été blessé sur la séquence.

Puis, le 6 février, c’était au tour de Jake Evans d’être mis en échec par Erik Gudbranson. Le défenseur qui jouait alors pour les Sénateurs n’avait pas été puni ni sanctionné pour son geste. Claude Julien, qui limitait jusque-là ses commentaires sur ce type d’incidents, en avait alors dit un peu plus.

« Je vois une épaule à la tête, mais je ne sais pas si on va trouver une raison que c’est inévitable ou quoi… L’épaule frappe certainement la tête de Jake Evans… », avait dit celui qui était alors entraîneur-chef du Canadien.

Puis, le 30 mars, Connor McDavid a servi un coup de coude à Kotkaniemi, geste pour lequel l’attaquant vedette a reçu une amende de 5000 $.

Aucun joueur du Canadien n’a été suspendu ou mis à l’amende cette saison.

Interrogé à savoir si, à la lumière des incidents mentionnés ci-haut, la LNH en fait suffisamment pour protéger les joueurs, Ducharme a répondu « Pas de commentaire là-dessus. »

Eller défend Wilson

À Washington, sans grande surprise, Lars Eller a défendu Wilson lors de sa visioconférence de mercredi matin. Notons qu’Eller et Wilson ne sont pas seulement coéquipiers chez les Capitals ; ils sont aussi les représentants des Capitals au sein du comité exécutif de l’Association des joueurs de la LNH (AJLNH).

Dans une réponse de trois minutes, Eller a essentiellement expliqué que l’incident avait été exagéré en raison de la réputation de Wilson.

« Je joue dans la ligue depuis un bout de temps, j’ai vu de bien pires choses. Je ne pense pas que les gens voient la situation aussi clairement quand ça implique Tom. Les opinions sont biaisées, et je ne parle pas des gens en général, je parle des journalistes, des gens à la télévision, qui ont une voix et qui s’en servent », a d’abord dit l’ancien centre du Canadien.

Eller a enchaîné en parlant d’une confrontation survenue entre Sidney Crosby et Travis Konecny, dans le duel de mardi entre les Penguins et les Flyers.

« Ils sont en lutte, et un gars saute sur le dos de l’autre et le prend par la tête. L’autre réplique, le rabat sur la glace et lui donne quelques coups à la tête. Le joueur a eu une pénalité.

« La même chose est arrivée avec nous, ce sont des situations similaires, mais avec des joueurs différents. La situation [de Wilson] a pris des proportions exagérées en raison, je pense, du joueur qui était impliqué. »

Clairement en verve, Eller a continué sa réponse, même après les remerciements du journaliste qui avait posé la question.

« Je ne veux pas voir des joueurs se blesser. Mais Panarin saute sur Wilson. Quand tu sautes sur un gars, quand tu commences à lutter, tu dois être prêt à lutter, même si tu défends ton coéquipier. Ces choses-là arrivent tout le temps. Je ne pense pas que c’était une grosse histoire, mais c’en est devenue une parce que c’était Tom. »

Silence radio du syndicat

On le disait, Eller et Wilson sont co-représentants des Capitals à l’AJLNH.

Silencieux depuis mardi soir, le syndicat des joueurs a d’ailleurs confirmé, dans un courriel à La Presse, ne pas vouloir se mêler du dossier.

« La discipline sur la patinoire fait bel et bien partie de la convention collective, mais nous n’avons aucun droit de regard sur le personnel qui travaille pour la LNH. Nous ne commenterons donc pas ce dossier », a écrit un relationniste de l’AJLNH.