C’est un autre coup dur pour Joël Teasdale. L’attaquant du Rocket de Laval devra subir une chirurgie à un genou dans les jours à venir, et sa saison est officiellement terminée.

La Presse

L’entraîneur-chef Joël Bouchard a aussi confirmé le pire, c’est-à-dire qu’il s’était blessé de nouveau au même genou qui avait été reconstruit.

« La gravité, je vais laisser ça aux médecins, mais c’est le même genou. C’était une mise en échec quand même violente. Je ne suis pas sûr que quelqu’un d’autre n’aurait pas été blessé, il est mal tombé. »

Teasdale avait raté une saison complète en raison d’une blessure au genou, et avait travaillé d’arrache-pied pour compléter sa rééducation. Ce retour en forme était l’une des belles histoires de résilience dans l’organisation du Canadien cette saison.

Teasdale connaissait d’ailleurs une bonne saison, avec 8 buts et 10 aides en 26 matchs.

« C’est décevant dans tous les sens, a dit Bouchard, visiblement déçu. J’ai été blessé beaucoup, je sais c’est quoi, ça me fait mal au cœur. Surtout avec Joël qui est tellement parti de loin et qui a fait ce qu’il avait à faire et qui a performé. C’est la bonne nouvelle. Il est encore jeune, s’il avait un but et deux passes et de la misère à jouer après avoir raté 21 mois, je dirais ouf. Mais il a été capable de jouer à un haut niveau et je l’ai utilisé à toutes les sauces. C’est un gars de caractère, un joueur de hockey, mais ce sera un cheminement encore une fois. »

Même diagnostic pour Joe Blandisi. Sa saison est terminée et il devra être opéré au genou.

De son côté, Michael Pezzetta a subi une fracture au visage le 23 avril dernier. Il a subi une intervention chirurgicale et il aura besoin de quatre semaines de pause. Ainsi, sa saison est terminée.

Par ailleurs, le Canadien a cédé le défenseur Xavier Ouellet au Rocket de Laval, son club-école de la Ligue américaine de hockey, lundi.

Ouellet a écopé deux minutes de pénalité et présenté un différentiel de -3 en cinq matchs cette saison avec le Tricolore.

Le vétéran âgé de 27 ans, qui a été sélectionné en deuxième ronde, 48e au total, par les Red Wings de Detroit lors du repêchage de la LNH en 2011, a aussi inscrit deux buts et une passe en 13 rencontres avec le Rocket cette saison.

Avec La Presse Canadienne