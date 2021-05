Hockey

ECHL

Le nom de l’équipe de Trois-Rivières dévoilé avant le début de l’été

Mark Weightman et ses acolytes ont bien vu que de choisir le nom de la nouvelle concession trifluvienne de la ECHL était plus compliqué que le simple fait de prendre l’appellation la plus attrayante et d’opter pour de belles couleurs. Rien n’a donc été laissé au hasard et Weightman promet que l’image de marque de l’équipe sera dévoilée avant le début de l’été.