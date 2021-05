Le gardien Jake Allen sera de retour devant le filet du Canadien de Montréal, lundi soir, contre les Maple Leafs de Toronto.

La Presse Canadienne

Allen avait cédé sa place à Cayden Primeau contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi soir. Il présente une fiche de 10-10-4 jusqu’ici cette saison, avec une moyenne de buts alloués de 2,58 et un taux d’efficacité de 90,9 %.

Par ailleurs, les trios et les paires en défense sont demeurés identiques au match précédent contre les Sénateurs.

C’est donc dire que les attaquants Tomas Tatar et Paul Byron, de même que le défenseur Shea Weber et le gardien Carey Price seront absents.

L’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme a cependant offert des mises à jour sur l’état de santé de chacun d’entre eux.

Si Price doit recommencer à patiner mardi, l’état de santé de Tatar, Byron et Weber doit être réévalué au quotidien, a précisé Ducharme.

Quant à l’attaquant Brendan Gallagher, qui n’a pas joué depuis le 5 avril contre les Oilers d’Edmonton en raison d’une fracture à une main, il est toujours sur la touche.

« Nous espérons qu’il sera prêt à temps pour les séries éliminatoires », a mentionné Ducharme en visioconférence.

Le CH disputera trois de ses quatre prochains matchs contre les Maple Leafs, meneurs de la section Nord. Il tentera aussi de venger sa cuisante défaite de 4-1 subie contre les Torontois, mercredi dernier.

Ces matchs pourraient avoir un impact sur la course aux séries éliminatoires dans la section Nord, puisque le Canadien n’a que deux points de retard sur les Jets de Winnipeg et le troisième rang.

« Nous sommes concentrés sur le match de ce soir (contre les Leafs), mais nous regardons vers le haut du classement, et non derrière nous, a confié l’attaquant Josh Anderson. Les prochains matchs seront cruciaux. Ce soir, il faudra bâtir sur le rythme que nous avons instauré au cours des derniers matchs, et respecter notre plan de match.

« Tout est possible. Les six prochains matchs seront déterminants. Nous contrôlons notre destinée, et qui nous souhaitons affronter (au premier tour éliminatoire). Mais il n’y aura pas de match facile, et ça commence dès ce soir », a-t-il ajouté.

Le match contre les Maple Leafs commencera à 19 h.