Mark Weightman et ses acolytes ont bien vu que de choisir le nom de la nouvelle concession trifluvienne de la ECHL était plus compliqué que le simple fait de prendre l’appellation la plus attrayante et d’opter pour de belles couleurs. Rien n’a donc été laissé au hasard et Weightman promet que l’image de marque de l’équipe sera dévoilée avant le début de l’été.

Matthew Vachon

Le Nouvelliste

En décembre dernier, il avait été annoncé que la liste avait été réduite à huit possibilités, soit Le Flambeau, la Forge ou les Forgerons, le Club de Hockey de Trois-Rivières, les Lions, les Riverains, les Saints, les Tritons ou le 1634. Initialement, les dirigeants devaient faire connaître leur choix en janvier, mais en voyant tous les détails à analyser, l’organisation a décidé de faire preuve de patience.

