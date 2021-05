(Montréal) Bon, sur qui pourrait-on bien écrire ?

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Des suggestions, quelqu’un ? Personne, vraiment ?

[Lourd silence, rires polis dans les premiers rangs, un bonbon est déballé à l’arrière…]

Le plus sérieusement du monde, cette fois : comment rester de glace devant ce but de Cole Caufield, son deuxième en deux matchs – pardon, son deuxième en prolongation en deux matchs ? Qui n’a pas retenu son souffle en voyant le jeune homme parfaitement positionné recevoir, comme l’avant-veille, la passe de Jeff Petry ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Jeff Petry (26) et Joel Armia (40) après le but de Cole Caufield en prolongation

Contrairement à son but contre les Sénateurs d’Ottawa, Caufield a eu tout son temps pour décocher un laser qui a déjoué Jack Campbell, des Maple Leafs de Toronto. Le résultat est toutefois le même : une victoire du Canadien par 3 à 2. Un troisième gain de suite, encore une fois obtenu au terme d’une remontée.

« Il est peut-être petit, mais il aime les grands moments ! », s’est exclamé Phillip Danault quelques instants après la conclusion du match. Le Québécois a assuré en riant que sa réflexion était spontanée et n’avait pas été préparée pour la télévision. « Mais c’est bien placé, je pense ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cole Caufield

Assurément. Car on ne saurait souligner à quel point ce but est arrivé à un moment opportun.

Mine de rien, en l’absence de son capitaine, de trois attaquants de son top 6 et de son gardien numéro 1, cette équipe vient de remporter quatre de ses cinq derniers matchs. Les sourires sont revenus et avec eux, la confiance. Cette dernière victoire est d’autant plus significative qu’elle a été signée face à la meilleure équipe de la division, confirmant que les trois autres, contre deux clubs à la traîne et un autre en difficulté, n’étaient pas qu’attribuables aux circonstances.

Classement

À la veille d’un voyage de quelques jours en Ontario, le Canadien se retrouve maintenant à égalité au classement avec les Jets de Winnipeg, qui gardent toutefois le troisième rang de leur division puisqu’ils détiennent davantage de victoires.

Mais en réalité, la position importe peu. Car le premier tour des séries, pour le Tricolore, sera disputé contre les Leafs ou contre les Oilers d’Edmonton, ce qui signifie qu’il faudra contenir Auston Matthews ou Connor McDavid. Même si la marche est devenue l’activité officielle de la pandémie, aucune promenade n’aura lieu dans un parc pour le CH.

Il n’empêche que le Canadien, comme Caufield en prolongation et comme la remarque de Danault sur son coéquipier, se retrouve au bon endroit, au bon moment.

Bien sûr, les cinq derniers matchs de la saison ne se convertiront probablement pas en autant de victoires — cela dit, pourquoi pas ? Mais même si sa participation aux séries semble acquise depuis un moment, le Tricolore a été incapable, pendant tout le mois d’avril, de trouver une véritable erre d’aller. Accéder aux séries, c’est bien, mais il y a la manière. Et les pièces se mettent en place pour que cette équipe atteigne son sommet — son « peak », comme on dit à Oshawa — juste à temps pour la proverbiale « vraie saison ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Auston Matthews et Phillip Danault, lors d’une mise au jeu

Danault, encore lui, a énuméré les éléments qui différencient le Canadien des derniers jours de celui, moribond, des semaines précédentes.

« On a fait un solide travail en désavantage et en avantage numérique, on est allés chercher de gros buts qui nous ont donné du momentum, et même quand on ne marque pas, on passe bien la rondelle, a dit le joueur de centre. Il reste encore du travail, mais on s’en va dans la bonne direction. »

Nick Suzuki, lui, a parlé d’une équipe « résiliente » qui a comblé un retard dans trois matchs consécutifs. « Ce n’est pas une situation qu’on recherche, mais ça démontre notre caractère, a-t-il fait valoir. Ce sera plaisant d’ici la fin du calendrier. »

En mission

La remarque est d’autant plus significative du fait qu’elle vient de Suzuki. Car celui-là semble drôlement s’amuser au centre de Tyler Toffoli et de Joel Armia. Et devant Jeff Petry, aussi.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Nick Suzuki

Suzuki (3-6-9), Toffoli (4-2-6) et Petry (1-7-8) totalisent 23 points sur les 14 derniers buts du CH. Ne cherchez pas plus loin la locomotive du Tricolore.

Suzuki s’est dit pleinement conscient d’à quel point il a peiné en milieu de saison. Or, « le personnel d’entraîneurs a continué de me faire confiance et m’a confié des missions importantes », a-t-il rappelé. Il en récolte aujourd’hui les fruits.

« Il a élevé son jeu », a confirmé l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, qui n’a pas hésité à l’envoyer contre le trio de John Tavares — Danault devait se charger de celui d’Auston Matthews.

Compter ainsi sur deux joueurs de centre en pleine possession de leurs moyens est « énorme », a ajouté Ducharme : « c’est ce qu’on veut » à l’approche des séries.

En d’autres circonstances, il y aurait peut-être lieu de s’inquiéter que l’apport offensif soit si peu diversifié. Mais au moment où le trio de Danault affronte soir après soir la meilleure unité adverse, et alors que l’« effet Caufield » fonctionne à plein, on serait bien ingrat de râler, et ce, même si la deuxième et la troisième période de lundi soir étaient loin d’être des pièces d’anthologie.

« Ce n’était pas parfait, mais on s’est accrochés, a convenu Ducharme. Surtout en deuxième, je trouvais qu’on manquait d’énergie. En troisième, on a eu quelques chances, mais c’est à la fin qu’on a vu les gros jeux pour égaler la marque et aller chercher une grosse victoire. »

Avec le caractère vient la confiance. Et on pourrait aussi dire la constance, attendue comme Godot depuis des semaines, si ce n’est des mois.

Mais il n’y aurait peut-être rien de tout cela sans l’arrivée de ce tout petit homme à la « christie de shot ».

Pardonnez l’abus dans un journal familial. Les mots sont de Phillip Danault, en fait.

Mais on ne l’aurait pas dit autrement.

En hausse Cole Caufield Qui d’autre ? Bien sûr pour son but en prolongation, mais également pour son engagement général. Son échec avant soutenu a causé quelques soucis à la défense des Leafs en fond de territoire. En baisse Alexander Romanov Possiblement l’un de ses pires matchs cette saison, au point où il été rétrogradé au troisième duo avec Jon Merrill. Moins de 14 minutes après deux matchs au-dessus de 20.

Le chiffre du match 10 C’est le nombre de points de Nick Suzuki à ses 6 derniers matchs