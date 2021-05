PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS

(Boston) Craig Smith a réussi un tour du chapeau pour aider les Bruins de Boston à vaincre les Sabres de Buffalo 6-2, samedi après-midi.

Ken Powtak

Associated Press

Avec cette neuvième victoire en 11 matchs, les Bruins se sont emparés de la troisième place dans la section Est. Au terme de la rencontre, ils possédaient un point d’avance sur les Islanders de New York, qui devaient affronter les Rangers dans une confrontation toute new-yorkaise en soirée.

Il s’agissait du deuxième tour du chapeau de la carrière de Smith, lui qui en avait réussi un autre dans l’uniforme des Predators de Nashville la saison dernière.

« C’était plaisant de voir les casquettes être lancées sur la patinoire, surtout que ce n’est pas tous les jours qu’elles sont pour moi », a souligné l’attaquant de 31 ans.

Nick Ritchie a récolté un but et une mention d’aide, tandis que Patrice Bergeron et Sean Kuraly ont fait mouche une fois pour les Bruins. David Krejci a amassé trois mentions d’aide, toutes sur les buts de Smith.

Le gardien Jeremy Swayman a réalisé 18 arrêts à son huitième départ en carrière dans la LNH.

Les Bruins ont remporté sept de leurs huit duels contre les Sabres cette saison. Ils ont porté leur fiche à 21-4-1 lors des 26 derniers affrontements entre les deux équipes.

« Nous allons dans la bonne direction », a mentionné Kuraly.

Arttu Ruotsalainen et Riley Sheahan, en désavantage numérique, ont assuré la réplique pour les Sabres, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs.

« Je crois nous avons fait plusieurs erreurs en tentant des jeux individuels, et cela nous a coûté plusieurs buts », a avoué Sheahan.

Ukko-Pekka Luukkonen, qui en est aussi à sa première saison dans la LNH, obtenait un troisième départ de suite pour les Sabres. Il a toutefois quitté la rencontre après la deuxième période, puisqu’il s’est blessé à la jambe gauche dans les derniers instants de l’engagement. Le gardien a eu besoin d’aide pour retraiter au vestiaire.

L’entraîneur-chef par intérim des Sabres, Don Granato, a précisé que l’état de santé de son gardien serait évalué lorsque l’équipe sera de retour à Buffalo.

« C’était une journée difficile dans l’ensemble, a reconnu Granato. C’était une belle occasion de lui donner du temps de jeu (d’ici la fin de la saison), mais maintenant plus rien n’est certain. »

Luukkonen avait effectué 26 arrêts au moment de quitter. Dustin Tokarski a bloqué 11 des 14 tirs dirigés vers lui en troisième.

Smith a ouvert la marque avec son premier but à 1 : 21 de la première période, lorsqu’il a redirigé une passe de Krejci dans le filet. Il a porté le compte à 5-1 en troisième, avant de compléter son tour du chapeau lors d’un avantage numérique avec 5 : 55 à jouer.

Sheahan a créé l’égalité à 12 : 35 du premier vingt, alors que les Sabres étaient à court de deux joueurs, mais Kuraly a profité d’un retour de lancer de Ritchie pour donner l’avance pour de bon aux Bruins avec 3 : 22 à jouer dans la période.