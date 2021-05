Le Canadien a effacé un déficit de deux buts lors d’un deuxième match de suite, puis Cole Caufield a couronné la remontée en marquant son premier but dans la LNH en prolongation.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

> (Re)lisez notre couverture en direct

> Lisez le sommaire du match

La formation montréalaise a donc vaincu les Sénateurs d’Ottawa 3-2, samedi soir au Centre Bell.

Le Canadien a contrôlé le jeu pendant la période supplémentaire. Jeff Petry a ensuite transporté le disque le long de l’aile gauche, puis a rejoint Caufield qui fonçait de l’autre côté. Caufield n’a eu qu’à faire dévier dans l’objectif, à 2 : 25.

Petry et Tyler Toffoli ont marqué en troisième période pour le Canadien (23-18-9). Cayden Primeau a stoppé 21 tirs à son deuxième départ de la saison dans la LNH.

Tim Stützle et Thomas Chabot avaient donné les devants aux Sénateurs (19-27-5) avant de voir le Canadien remonter la pente. Filip Gustavsson a effectué 36 arrêts.

Le Canadien jouera son prochain match lundi, quand il accueillera les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Encore à l’arraché

Les Sénateurs ont obtenu la première occasion de s’inscrire au pointage, mais Primeau a frustré Ryan Dzingel, qui s’était échappé après un peu plus d’une minute de jeu seulement.

Primeau a joué de chance un peu plus de deux minutes plus tard. Il a mal contrôlé un tir de Chris Tierney. Connor Brown a profité du retour, mais il a atteint la barre transversale.

Le gardien du Canadien a aussi été vigilant quand Chabot a rejoint Michael Amadio à l’embouchure du filet vers la mi-période.

Le Canadien a décoché quelques bons tirs en première période, mais Gustavsson a répondu présent.

Gustavsson a été mis à l’épreuve tôt en première période, étirant la jambière gauche pour frustrer Toffoli.

Les Sénateurs ont tranquillement pris le contrôle du jeu en deuxième moitié de deuxième période et leurs efforts ont été récompensés.

Stützle a fait bouger les cordages à 14 : 52 grâce à un tir des poignets précis.

Le Canadien a tenté d’augmenter la pression en troisième période, mais c’est plutôt aux Sénateurs que ce fut bénéfique.

Stützle a pu s’échapper après un peu plus de trois minutes de jeu, mais Primeau a fait l’arrêt avec son épaule droite.

Chabot a finalement augmenté le coussin des Sénateurs à 5 : 51. Evgenii Dadonov l’a rejoint dans l’enclave quand il a appuyé l’attaque et Chabot a marqué avec un tir bas du côté du bouclier.

Petry a relancé le Canadien à 8 : 12, lors d’une attaque à trois contre un.

Puis, le Tricolore a cru avoir créé l’égalité avec 9 : 23 à faire en troisième période, pendant un avantage numérique. Nick Suzuki a fait mouche grâce à un long tir des poignets. L’entraîneur-chef des Sénateurs, D. J. Smith, a toutefois contesté le but et les responsables ont déterminé que Corey Perry avait nui au travail de Gustavsson et le but a été refusé.

Ce n’était que partie remise, puisque Toffoli est revenu à la charge avec 5 : 35 à faire, encore une fois en avantage numérique. Suzuki a mis la table grâce à une splendide passe transversale.

Caufield a clos le débat en prolongation.