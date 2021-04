(Boston) David Krejci et Brad Marchand ont tous les deux amassé un but et une aide et les Bruins de Boston ont battu les Sabres de Buffalo 5-2, jeudi soir.

Doug Alden

Associated Press

Dès la 76e seconde de jeu, David Pastrnak a marqué un 199e but en carrière dans la LNH. Charlie Coyle a quant à lui brisé une égalité de 2-2 à mi-chemin en troisième période pour obtenir un premier but en deux mois.

> Le sommaire de la rencontre

Taylor Hall, un ancien des Sabres, a aussi fait mouche pour les Bruins. Tuukka Rask a conclu la partie avec 29 arrêts.

Les Bruins ont amorcé la soirée en détenant le quatrième et dernier rang donnant accès aux séries dans la section Est.

Casey Mittelstadt et Sam Reinhart ont trouvé le fond du filet pour les Sabres alors qu’Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 35 rondelles.

Reinhart a créé l’égalité 2-2 en troisième période grâce à son 23e but de la campagne, mais les Sabres n’ont pas été en mesure de freiner les Bruins. Coyle a profité d’une échappée pour inscrire l’éventuel but de la victoire.