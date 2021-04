(Ottawa) Brady Tkachuk a déployé toutes les facettes de ses aptitudes en marquant un but, récoltant une aide et en jetant les gants et il s’est avéré la vedette d’une victoire de 6-3 des Sénateurs d’Ottawa contre les Canucks de Vancouver mercredi soir.

La Presse Canadienne

Le combatif attaquant a entamé sa soirée de travail en livrant un combat à Zack MacEwen, qui n’avait pas apprécié une mise en échec de Tkachuk à l’endroit de Brandon Sutter derrière le but, après huit minutes d’écoulées.

Tkachuk a enchaîné en obtenant une mention d’aide sur le but de Josh Norris, qui a permis aux Sénateurs de se donner une avance de 3-0 alors qu’il n’y avait que 70 secondes de jouées au deuxième vingt.

Tkachuk a intercepté une mauvaise passe de J. T. Miller dans la zone des Canucks et dirigé la rondelle vers le filet. Lorsque celle-ci lui est revenue, il a déjoué deux rivaux et remis la rondelle à Norris qui a réussi son 15e but de la saison.

Et Tkachuk a couronné le tout avec son 16e but de la campagne à 16 : 13 de la deuxième période. Il a alors profité d’un changement de trio pour se présenter seul devant Thatcher Demko qu’il a battu d’un tir du côté du gant. Ce but procurait aux Sénateurs une avance de 5-2.

L’ex-Canadien Victor Mete, Chris Tierney, Thomas Chabot et Colin White ont marqué les autres buts des Sénateurs (19-27-4), qui détiennent un point d’avance sur les Canucks (19-21-3) au cinquième rang de la section Nord. Les Canucks ont cependant sept parties en banque.

Tyler Myers, Jake Virtanen et Sutter ont offert la réplique pour les Canucks, qui ont vu les Sénateurs dominer au chapitre des tirs aux buts, 33-22.

Il s’agissait du quatrième match consécutif entre les deux clubs en sept jours et les Sénateurs ont gagné trois de ces duels.