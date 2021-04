Il ne faut évidemment mettre aucune charrue devant aucun bœuf, mais les chances que le Canadien affronte les Maple Leafs au premier tour des séries éliminatoires sont, disons-le humblement, appréciables.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Les Leafs disposent d’un coussin de sept points en tête de la division Nord, et le Canadien semble installé pour de bon au quatrième rang, six points derrière les Jets de Winnipeg et six autres devant les Flames de Calgary.

Au moment où il reste moins d’une dizaine de rencontres à la saison, c’est presque un dossier réglé. À moins d’un effondrement d’un côté ou de l’autre de la frontière ontarienne, il y aura donc ce printemps un premier affrontement Canadien-Leafs depuis 1979.

Mais avant d’y arriver, il y a encore une saison à finir. Et le calendrier fait en sorte que les partisans du Canadien verront beaucoup, beaucoup de feuilles d’érable dans leur téléviseur au cours des prochaines semaines.

Les deux équipes se croiseront en effet quatre fois d’ici les dix prochains jours. Le premier duel aura lieu ce mercredi soir au Centre Bell – inscrivez à vos agendas que la rencontre s’amorcera exceptionnellement à 20 h.

En ajoutant une série de premier tour, on pourrait donc hériter, selon nos calculs les plus rigoureux, de huit à 11 rencontres entre ces vieux rivaux au cours du seul prochain mois.

Les joueurs des Maple Leafs se sont montrés prudents : « On doit se préparer de la même manière, peu importe qui on affronte », a résumé le défenseur Morgan Rielly

Alex Galchenyuk, par contre, a souligné que cette perspective d’une série aussi attendue, jamais vue depuis plus de 40 ans, suscitait de l’enthousiasme chez ses coéquipiers. « Beaucoup de gros matchs » sont à prévoir, selon lui.

Rielly a mis l’accent sur le fait qu’il souhaitait surtout que son équipe arrive aux séries de la bonne manière. C’est-à-dire sur une série de victoires.

Le contexte pourrait difficilement être meilleur pour les Leafs en ce moment. L’arrivée de Nick Foligno dans la formation a coïncidé avec deux victoires de suite contre les Jets, la semaine dernière, et voilà que la formation revient de trois jours de repos. De quoi faire oublier la vilaine séquence de cinq défaites amorcée par un revers de 4-2 il y a deux semaines à Montréal.

C’est d’ailleurs ce que l’entraîneur-chef Sheldon Keefe dit avoir en tête en vue du match de mercredi.

« On doit commencer de la bonne façon, ce qu’on n’a pas fait la dernière fois », a-t-il dit, en référence à l’avance de 2-0 que s’était donnée le Tricolore dès le premier vingt.

« Les derniers matchs ont été serrés », a-t-il rappelé. Néanmoins, questionné sur la possibilité de revoir le Canadien en séries, Keefe a rapidement rappelé que son attention était uniquement portée sur le match de mercredi. Et sur l’idée de « faire mieux dans cet amphithéâtre que la dernière fois ».

Le message pourrait difficilement être plus clair.