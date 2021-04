Hockey

Sénateurs 6 - Canucks 3

Brady Tkachuk étale tout son talent face aux Canucks

(Ottawa) Brady Tkachuk a déployé toutes les facettes de ses aptitudes en marquant un but, récoltant une aide et en jetant les gants et il s’est avéré la vedette d’une victoire de 6-3 des Sénateurs d’Ottawa contre les Canucks de Vancouver mercredi soir.