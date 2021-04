Les Sénateurs célèbrent le but de Drake Batherson lors de la 2 e période

Drake Batherson et les Sénateurs battent les Canucks

(Ottawa) Drake Batherson a marqué le but déterminant en milieu de deuxième période et les Sénateurs d’Ottawa ont tenu bon pour battre les Canucks de Vancouver 2-1, lundi.

La Presse Canadienne

Josh Norris a aussi fait mouche pour les Sénateurs (18-27-4), tandis que Brady Tkachuk a obtenu deux mentions d’aide.

Olli Juolevi a été le buteur des Canucks (19-3).

Marc Hogberg a repoussé 25 tirs pour les Sénateurs, ce qui lui a permis de décrocher sa troisième victoire de la saison.

Braden Holtby a réalisé 25 arrêts pour les Canucks, qui avaient battu les Sénateurs 4-2 samedi à Vancouver.

Les Canucks ont nettement eu l’avantage contre les Sénateurs cette saison, maintenant une fiche de 6-2.

En l’emportant, les Sénateurs ont donné un coup de pouce au Canadien de Montréal, puisque les Canucks tentent toujours de se rapprocher du quatrième rang de la section Nord, détenu par le Tricolore.

Les Canucks accusent un retard de 10 points au classement derrière le Canadien. Les Flames de Calgary sont aussi dans la course pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.

Protéger l’avance

Les Sénateurs se sont amenés en troisième période avec une avance d’un but, lundi, et ils étaient bien décidés à la conserver. La troupe de D. J. Smith n’a accordé qu’un tir aux Canucks lors des 10 premières minutes de l’engagement.

Les Canucks ont retiré Holtby au profit d’un sixième patineur avec 1 : 43 à jouer en troisième, mais ils n’ont jamais réussi à s’installer dans le territoire adverse.

Batherson avait porté le compte à 2-1 à 11 : 41 de la deuxième période, lorsqu’il a décoché un puissant tir du poignet pendant qu’il était seul dans l’enclave. Il s’agissait de son 17e but de la saison.

Juolevi avait créé l’égalité en milieu de première période. Son tir, décoché près de la bande depuis la ligne bleue, s’est faufilé à travers les joueurs campés devant le filet, avant d’entrer dans le filet tout juste sous la barre horizontale.

Norris a ouvert la marque à 11 : 22 de la première période. Lors d’une descente à deux contre un avec Tkachuk, le centre a préféré freiner pour se créer de l’espace, puis il a décoché un tir qui est passé entre le bras et le corps d’Holtby.

Il s’agissait d’un 14e but cette saison pour Norris. La recrue a amassé 13 points — six buts et sept passes — depuis le 1er avril.