Les joueurs du Canadien sont à Calgary, mais ils ne savent pas s’ils pourront jouer au hockey vendredi soir.

Richard Labbé

La Presse

Ainsi, les membres du club montréalais se retrouvent confrontés à l’incertitude. Leur match de ce soir à Calgary contre les Flames est en danger d’être remis en raison du protocole COVID-19 de la LNH. Un joueur des Flames a ramené un test positif, et par précaution, le club albertain a choisi d’annuler son entraînement de vendredi matin.

La LNH doit maintenant déterminer si le match peut avoir lieu tel que prévu, une décision qui devrait être connue cet après-midi.

« On fait confiance à la ligue et on sait que la ligue va prendre la bonne décision, a expliqué l’entraîneur Dominique Ducharme. Notre équipe se prépare pour jouer et on verra ce qui va arriver, mais peu importe, on va être prêts. »

Le match de ce soir doit être le premier d’une série de trois à Calgary.

Dominique Ducharme a confirmé qu’il n’entend apporter aucun changement à sa formation, de sorte que le gardien Jake Allen sera de retour devant le filet. Le jeune gardien réserviste Cayden Primeau devrait donc amorcer le match suivant, prévu pour samedi soir. « Il y a des chances que ce soit lui », s’est contenté de répondre Ducharme.

Le Canadien est à la recherche d’une deuxième victoire de suite. L’équipe n’a pas réussi cet exploit depuis le match du 1er avril, qui avait conclu une série de trois victoires.