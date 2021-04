Cole Caufield ne sait pas trop quand il pourra jouer, mais en attendant, il savoure chaque moment.

Richard Labbé

La Presse

« On ne m’a rien dit à ce sujet, a répondu le jeune attaquant au terme de l’entraînement facultatif de vendredi à Calgary. De me faire une place, c’est une grosse décision pour l’équipe, et c’est compliqué. Mais je serai à 100 % derrière tout ce qui sera décidé dans mon cas. »

Pour des raisons de plafond salarial, et aussi en raison de la règle des rappels d’urgence qui est en vigueur dans la Ligue nationale de hockey (il n'en reste qu'un seul au Canadien), il serait tout de même assez surprenant que Caufield, le premier choix du Canadien au repêchage de 2019 (le 15e joueur choisi au total), soit employé prochainement avec l’équipe.

Dans l’immédiat, l’entraîneur Dominique Ducharme a déjà fait savoir qu’il n’allait faire aucun changement en vue du match de vendredi soir à Calgary contre les Flames, ce qui signifie que Caufield devra une fois de plus se contenter d’un rôle de spectateur.

En attendant de connaître la suite, le jeune homme continue à s’entraîner avec l’équipe… et à apprendre.

Je suis seulement content d’être ici et je veux profiter de chaque journée avec l’équipe. C’est énorme pour moi d’être ici et je me sens de plus en plus confortable lors des entraînements. Cole Caufield

Pendant que le Rocket de Laval poursuit ses activités dans la Ligue américaine, donc, Caufield, emprunté au Rocket et placé sur l’équipe de réserve du Canadien il y a une semaine, doit se concentrer sur les entraînements.

Avec le Rocket en deux matchs cette saison, il avait pu récolter 3 buts et 1 passe avant de passer dans l’entourage du Canadien.

« C’est de toute évidence très spécial d’être ici avec le Canadien, a-t-il ajouté. Il y a des vétérans dans cette équipe et on peut voir toute l’attention qui est portée sur les détails. Alors je me concentre sur toutes les occasions que je peux avoir lors des entraînements. Je crois que c’est bon pour moi que de pouvoir regarder les matchs en personne. J’ai déjà été en mesure de pouvoir apprendre amplement. »