La Canadienne Victoria Bach (51) et l’Américaine Dani Cameranesi (24) lors du match #4 de la série Canada–États-Unis, en février 2020

(Halifax) Le Championnat du monde de hockey féminin a été annulé à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé l’IIHF mercredi.

La Presse Canadienne

Le tournoi, qui devait être présenté du 6 au 16 mai à Halifax et Truro, devait accueillir 10 pays et être le premier Championnat du monde féminin organisé depuis plus de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.

Le championnat 2020 en Nouvelle-Écosse avait été annulé et le tournoi de cette année a été reporté d’avril à mai, avant d’être finalement annulé.

« C’est une nouvelle très décevante à recevoir à quelques semaines du début du tournoi, a déclaré le président de l’IIHF, René Fasel, par voie de communiqué. Nous croyons fermement que nous avions mis en place les mesures de sécurité adéquates pour protéger les joueurs, les officiels, les spectateurs et tous les résidents de Halifax et de Truro, en nous basant sur l’expérience de l’IIHF et de Hockey Canada en accueillant le Championnat mondial junior de l’IIHF à Edmonton ».

Selon l’IIHF, l’objectif serait maintenant de présenter cet évènement quelque part cet été.

« En fin de compte, nous devons accepter la décision du gouvernement. Cela ne veut pas dire que nous n’aurons pas de championnat du monde féminin en 2021. Nous le devons à chaque joueuse qui avait hâte de revenir sur la glace après une année si difficile. Nous faisons tout en notre possible pour que ce tournoi puisse être déplacé », a mentionné Fasel.

Plus tôt en avril, l’équipe canadienne de hockey féminin avait annoncé vouloir accueillir 47 joueuses pour son camp de sélection en vue de la compétition.

Six gardiennes de but, 15 défenseuses et 26 attaquantes devaient se disputer les 23 postes disponibles de l’équipe au cours d’un camp d’une semaine au Centre Banque Scotia, l’un des deux sites du tournoi.

Parmi les invités figuraient 18 joueuses qui ont remporté une médaille olympique d’argent avec l’équipe canadienne en 2018, dont six défenseuses, ainsi que la capitaine Marie Philip-Poulin.

« Nous sommes déçus de cette annulation, mais nous comprenons que cette décision a été prise d’abord et avant tout pour assurer la santé et la sécurité de tous les participants et de l’ensemble de la communauté », a évoqué Hockey Canada par voie de communiqué.

« Malgré l’impossibilité de tenir cet évènement en Nouvelle-Écosse, Hockey Canada maintient son désir d’accueillir le Championnat mondial féminin de l’IIHF cette année. Nous allons étudier toutes les options possibles pour tenir l’évènement au cours des prochains mois, dans la mesure où il est sécuritaire de le faire », a ajouté l’organisation qui chapeaute le hockey au pays.

Le Canada devait amorcer le Mondial contre la Finlande, le 6 mai. La Russie, la Suisse et les États-Unis se trouvaient également dans le groupe du pays hôte.

Les Américaines ont battu les Finlandaises pour s’assurer l’or en 2019. Le Canada n’a pas atteint la finale pour la première fois de l’histoire du tournoi et s’est contenté de la médaille de bronze.